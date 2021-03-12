Son Dakika
ASKON Başkanı Orhan Aydın: Yeni reformlarla güçlü ve kaliteli büyüyen bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararını kınadı
Erdoğan: Katılım Finans sektörü tek çatı altında toplanacak
Erdoğan: "Katılım finans sektörünün gelişimini hızlandıracak yeknesak bir kanuni düzenleme hazırlıyoruz.
Ekonomi 12.03.2021, 16:25 12.03.2021, 16:34
2036
Erdoğan: "Katılım finans sektörünün gelişimini hızlandıracak yeknesak bir kanuni düzenleme hazırlıyoruz. Bu düzenlemeyle katılım finans sektörü tek çatı altında toplanırken, sektöre yönelik bir merkezi danışma kurulu da hayata geçiyor."