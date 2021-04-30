Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın madde madde esnafa nefes olacak faizsiz krediden, ödeme ertelemelerine kadar birçok kalemde gerçekleşecek olan destek paketine ilişkin tüm detaylar belli oldu. Buna göre pandemi destek paketi ve ödemelerle ilgili son dakika düzenlemelerinin içerisinde başvurudan tarihlere, destek miktarlarından erteleme sürelerine kadar birçok bilgi verildi. İşte ekonomide nefes aldıracak son dakika kararları:



SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN MADDE MADDE AÇIKLADI



KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz

Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir ile 500-750 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksitlerini 1 Temmuz'a kadar erteliyoruz

İhtiyaç sahibi ailelere, hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden başlatıyoruz

Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Erdoğan, konuşmasında, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri de açıkladı:



Memurlarımıza ve esnafımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilerimize 2018'de başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.

Salgının, faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini 1 ay daha uzatıyoruz.



TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin süresini 1 Temmuz tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu, daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir.



Alınan son dakika kararıyla Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te uzlaşmayla görüşüldü. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.



Diğer yandan, KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.



İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik.



Böylece esnafımıza, işletmelerimize, iş dünyamıza şu sıkıntılı dönemde yeni bir nefes alma imkânı sağladığımıza inanıyorum.



TÜRKİYE ARTIK SÜPER LİGE ÇIKTI



Başkan Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi'nin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Savunma sanayiimizin yeni bir anlayışla kendini bir üst lige çıkarması şarttır. Sektörün lokomotiflerinden biri durumundaki MKE'nin süratle yeniden yapılanması gerekiyor.



Ülkemiz uçak bombalarında, füze yakıtı ve harp başlıklarında ana patlayıcı malzemesi olarak kullanılan bu ürünü hep yurt dışından ithal ediliyordu. Son dönemde yaşadığımız hadiseler bu kritik ürünün ülkemizde üretilmesini gerektirmiştir. MKEK verdiğimiz talimatla kollarını hemen sıvadı. Bir yıl içerisinde yerli imkânlarla bu tesis kuruldu.



Artık uçak bombalarımızın, mühimmatlarımızın, füzelerimizin ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağlı olmayacağız. Ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık. Yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık yerli imkânlarla üretilecek.



Türkiye'nin askeri araçlarda, özellikle de motor konusundaki dışa bağımlılığını bitirecek yeni teknolojilerin ilk örneğini bugün görme imkânına kavuştuk. Uzaktan kumandayla insansız çalışabilen bu elektrikli zırhlı muharebe aracımız artık Silahlı Kuvvetleri'mizin emrindedir. Yol yapma menzili 700 saati, savaşma süresi 10 saati bulan, motor konusunda dışa bağımlılığı bitiren EZMA projesinde görev alan tüm arkadaşlarımız tebrik ediyorum.



ASKERLERLE İFTARDA BULUŞTU



Başkan Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki törenin ardından, 4. Kolordu Komutanlığı'nı ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi. İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu. Bu arada Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıldönümünde şehitleri andı. Erdoğan mesajında, 'Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum' dedi.



HACİZ, İFLAS VE İCRALAR DURDURULDU



AK Parti, tam kapanmadan iş dünyası ve esnafın olumsuz etkilenmesini önlemek için iki önemli düzenleme yaptı. Emeklinin bayram ikramiyesi bin 100 liraya çıkartılırken, 30 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki icra, haciz, iflas işlemleri durduruldu. Son ibraz süresi bu tarihler arasına denk düşen çekler de ibraz edilemeyecek.