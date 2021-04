Erdoğan: Faiz ve enflasyonu tek haneye indireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dövizdeki dalgalanma ekonomik temelli değil. Son dönemde bir miktar artan enflasyonu tekrar tek haneye indirmekte kararlıyız." dedi.

Bankacılık sektörümüz büyüme ve kalkınmamızı destekleyen bir konumda bulunuyor. Bankacılık sektörümüz takipteki alacak oranı Şubat'ta yüzde 4 seviyesindedir.

Bankacılık sektörünün döviz pozisyon açığı olmadığı gibi, yaklaşık 6 milyar dolar fazlası mevcuttur. Küresel değer zincirlerine önemli ölçüde enterge olduk.

Mart ayında ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdık, ilk çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82'ye ulaşarak cari açığımız azaltılmasında önemli katkıda bulundu.

Turizm sektörümüz ümit verici bir rezervasyon talebiyle karşı karşıyadır, salgın belirli seviyenin altına düştüğünde eskisinden çok daha güçlü bir turizm sektörüne sahip olacağımız görülüyor. Türkiye ekonomisi taşıdığı potansiyel ile daha nice büyük başarı hikayelerine imza atacaktır. Ekonomi reform paketi, bu başarı hikayesini daha yükseğe çıkaracak unsurlar içeriyor. Reformları açıkladığımız takvime uygun şekilde hayata geçireceğiz.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçen ay gerçekleştirdikleri 7. Olağan Büyük Kongrenin hemen ardından yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu ile birlikte Grup Yönetiminde de bazı değişiklikler olduğunu anımsattı.

Naci Bostancı'nın Grup Başkanı olarak görevine devam ettiğini; Grup Başkanvekillerinden Özlem Zengin'in artık görevini Genel Merkezde Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı olarak sürdüreceğini hatırlatan Erdoğan; bu dönemde Grup Başkanvekilliklerini ise Bülent Turan, Cahit Özkan, Mahir Ünal, Mustafa Elitaş ve Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yürüteceğini söyledi.

Görevlerine devam eden ve yeni sorumluluk üstlenenleri tebrik eden ve başarılar dileyen Erdoğan, "Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak, ülkeye ve millete Meclis çatısı altında verdiğimiz hizmetleri, inşallah bu yeni ekibimizle çok daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Meclis gündemi zaten yoğundu. Mevcut kanun hazırlıkları ve görüşmelerinin yanı sıra, pek çok yeni konu, komisyonlarda ve Genel Kurul’da bizleri bekliyor. Yeni anayasa hazırlıkları sürecinde de ilerleyen dönemde Meclisimize ve dolayısıyla grubumuza önemli görevler düşecektir." diye konuştu.

AK Parti Grubunun, tüm bu zorlu çalışmaları başarıyla yürüterek, Türkiye'yi 2023 hedeflerine adım adım yaklaştıracağına inandığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her bir milletvekilimiz, kendi şehrinin temsili yanında, yasama faaliyetlerine de en aktif şekilde katılarak, bu yükü paylaşacaktır. Her dönemde olduğu gibi bugün de Meclis’in ve ülkenin lokomotifi sizler olacaksınız.

Kongremizde temel çerçevesini ortaya koyduğumuz 2023’e kadarki yol haritamızın hayata geçirilmesini, hem Meclis’te hem illerimizde sizlerle birlikte sağlayacağız.

Geçtiğimiz 19 yıldaki eserlerimizi ve hizmetlerimizi, yeni dönemin başlangıcı olarak görüyoruz. Türkiye’nin 19 yıl önceki halini, yaşı 35-40’ın altındaki vatandaşlarımız pek hatırlamaz. Hükümete geldiğimizde, demokrasiden kalkınmaya kadar her alanda yokluk, yoksulluk, yasaklar ve zulüm arenası haline getirilmiş bir ülke devraldık. 'Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür' derler. Bunun için eski Türkiye ile bugünkü Türkiye’nin mukayesesini her fırsatta milletimizle paylaşmamız gerekiyor. AK Parti iktidara geldiğinde, CHP Genel Başkanı herhalde 50’lilerinin başındaydı. Kendisinden 20 yıl öncesinin Türkiye’siyle bugünün Türkiye’sini, şöyle elini vicdanına koyarak karşılaştırmasını istiyoruz. Gittiği yollar aynı yollar mı, gördüğü binalar aynı binalar mı, aldığı hizmetler aynı hizmetler mi, ülkenin vizyonu aynı mı?

Bir günden bir güne bu zatın ağzından, 'tamam, pek çok eksik ve hatta yanlış var ama memlekette şöyle iyi bir şey de yapıldı' sözünü duymadık. Tam tersine CHP Genel Başkanı ve şürekası, tüm konuşmalarında, hafıza-i beşerin nisyanına güvenerek, yarısı yalan, yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar. Kendisi İzmir milletvekili. İzmir’e bir bak. İzmir’e neler yaptı bu iktidar? Çevre illerle, hatta uzak illerle, başta İstanbul, Ankara olmak üzere, buralara ne gibi bağlantılar yapıldı? Ne gibi yatırımlarla İzmir buralara bağlandı? CHP'nin geçmişinden bugüne İzmir'e yapılmış en ufak bir yatırım var mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak ülkeye ve millete Meclis çatısı altında verdiğimiz hizmetleri yeni ekibimizle güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Meclis gündemi zaten yoğun. Pek çok yeni konu komisyonlar ve Genel Kurul'da bizleri bekliyor. Yeni anayasa sürecinde de ilerleyen dönemde Meclis ve grubumuza önemli görevler düşecektir.

Bugün de Meclis'in ve ülkenin lokomotifi sizler olacaksınız. 2023'e kadarki yol haritamızın hayata geçirilmesini hem Meclis'te hem illerimizde sizlerle birlikte sağlayacağız. 19 yıldaki eserlerimizi ve hizmetlerimizi yeni dönemin başlangıcı olarak görüyoruz.

EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİ

CHP Genel Başkanı yarısı yalan yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar. Kendisi İzmir milletvekili, İzmir'e bu iktidar neler yaptı, bir bak ya. CHP'nin geçmişinden bugününe yaptığı en ufak bir yatırım var mı ya. Buram buram darbe iması kokan bildirisi gündem saptırmak olarak yorumlayacak kadar şirazesinden koptu. Şu ifadeye bak. Herkesi terörist, herkesi darbeci ilan etmekle suçluyorlar.

Çok açık, net söylüyorum. Şu anda emekli amirallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu 104 kişinin içerisinde şu anda CHP'li olanlar vardır.

Bundan sonra hesabını çok ağır vereceksiniz.

KILIÇDAROĞLU'NUN BİLİM KURULU TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp Bilim Kurulu'na saldırdı. Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, milli bir mesele olarak görüyoruz. Bilim Kurulu'na verdikleri hizmetler için de teşekkür ediyorum. Nice ölen sağlıkçı kardeşlerimiz oldu. Bay Kemal, senin bunlarla ilgili bir derdin oldu mu? Kılıçdaroğlu bir dakikalık şov için bilimi ayaklar altına aldı. Sağlık Bakanımızın atılacak tırnağı olsan ne ala. O kadar zavallısın.

Siyasi hayatınızın tamamı bizim projelerimizi engellemeye çalışmakla geçti. Yüzsüzlükte, arsızlıktan tavan yapmışsınız ki dün engellemek istediğiniz projeleri bugün kendileri yapmış gibi gösteriyorlar. Bu ne utanmazlıktır.

Bunlar ülke iflas etse kalkıp göbek atacak hale gelmiştir.

"YİNE DERMAN BİZ OLACAĞIZ"

Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine, 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da yine biz derman olacağız. Geleceğine tereddütle bakan her gencin, her vatandaşımıza 19 yıl olduğu gibi bugün de yarın da biz çare bulacağız. İşin acı tarafı, düşmanın kılıcıyla kendi ülkesine saldıran profile sahip bir ekibin, ülkenin ikinci büyük partisini adeta işgal etmiş olmasıdır. Bunlar, Türkiye işgal edilse, keyifle kadeh kaldıracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir. Türkiye ekonomisi şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık ve güç kazanmıştır.

"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ"

Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Bu proje İstanbul'a kazandırdığımız havalimanı, metro, köprü ile bütünlük arz edecektir. Boğazlardaki gemi trafiğinin azalmak bir yana artacağına işaret ediyor. İstanbul Boğazı'ndan emniyetli gemi geçiş garantisi 25 bindir. Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız."