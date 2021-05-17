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Erdoğan esnafa müjdeyi verdi!

Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.

Ekonomi 17.05.2021, 19:52
Erdoğan esnafa müjdeyi verdi!

ERDOĞAN'DAN ESNAFA DESTEK MÜJDESİ

Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.

1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz

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