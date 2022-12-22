Erdoğan canlı yayında asgari ücreti açıkladı

2023 Yılı Asgari Ücret Açıklamasıhttps://t.co/zosP9jIC94 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 22, 2022

ERDOĞAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren 2023 asgari ücreti 8.500 TL olarak açıkladı.