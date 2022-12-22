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Erdoğan canlı yayında asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında milyonların beklediği 2023 yılı asgari ücretin ne kadar olacağını açıklıyor.

Ekonomi 22.12.2022, 12:26 22.12.2022, 12:58
Erdoğan canlı yayında asgari ücreti açıkladı

ERDOĞAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren 2023 asgari ücreti 8.500 TL olarak açıkladı.

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