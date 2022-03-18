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Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yıldönümünde hizmete açıldı. ''Asrın projesi'' olarak nitelendirilen köprü, 1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürecek. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprü geçiş ücretinin 200 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan, bir haftalığına köprüden geçişin ücretsiz olacağını duyurdu.
Ekonomi 18.03.2022, 19:36
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı. Erdoğan, otomobiller için köprüden geçiş ücretinin 200 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Köprüden geçişler bir hafta ücretsiz olacak.