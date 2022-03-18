ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı. Erdoğan, otomobiller için köprüden geçiş ücretinin 200 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Köprüden geçişler bir hafta ücretsiz olacak.