Erdoğan Açıkladı! Çalışanlar İçin İki Önemli Değişiklik

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformları Paketi'nde çok sayıda devrim niteliğinde değişiklik yer aldı. Bu değişikliklerin uygulanma takvimleri de geride bıraktığımız Salı günü açıklandı. Büyük çoğunluğu bu sene sonuna kadar tamamlanacak olan reformlar finanstan, vergiye, iş hayatından sigortaya hemen her alanda yenilikleri hayatımıza getirecek.

ÇALIŞAN HAYATINDA İKİ REFORM

Pakette yer alan çalışma hayatıyla ilgili konuların arasında özellikle uzaktan çalışma ve kısmi çalışma konuları dikkat çekiyor. Özellikle pandemi döneminde hayatımıza giren bu kavramların yasal bir zemine oturtulması bu senenin sonuna kadar tamamlanmış olacak.

EVDEN ÇALIŞIYORUZ

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısının ilgili kısmı şöyle: uzaktan çalışma veya daha anlaşılır olması açısından evden çalışma şu an için Türkiye'de pek çok şirket tarafından uygulanıyor. Bu şekilde hem şirketlerin maliyetleri düşüyor hem de salgının yayılması önleniyor. Ancak uzaktan çalışmanın ayrıntıları, işçi işveren hakları burda önem kazanıyor. Bu yüzden yeni dönemde bununla ilgili bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyuluyor. Fakat şu an için uygulamanın yaygın olması nedeniyle bir yönetmelik de çıkartıldı. Şimdi onun ayrıntılarına bakalım.

SÖZLEŞME NASIL YAPILACAK?

Uzaktan çalışma muhakkak protokol ile yapılacak. Sözleşmede işin tanımı, yapılma biçimi, yeri ve ücreti muhakkak bulunacak. İşle ilgili araçlar ve ekipmanlar ile bunların korunması da protokolde yer alacak. İşin yapılmasıyla ilgili maliyetlerin karşılanması yer alacak. Çalışma süresi mevzuata uygun olarak protokolde belirtilir.

KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

İş Kanununun 14. Maddesinde tarifi yapılan uzaktan çalışanlar. Personeliyle uzakta çalışma ve çağrı üzerine protokol yapan işverenler. İşin bir kısmını ya da tamamını uzaktan yapanlar. Uzaktan çalışmayı isteyen işçi ve işverenler.

UZAKTAN ÇALIŞMA NASIL BAŞLAYACAK?

Mevcut iş protokolü işçi ve işverenin anlaşmasıyla uzaktan çalışmaya döndürülebilir. İşçi uzaktan çalışmak için yazılı müracaat yapar. İşveren talebi değerlendirip otuz gün içerisinde yazılı cevap verir. Talep kabul edilirse protokol yapılır. İşçi isterse tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir. Zorlayıcı nedenler var ise uzaktan çalışma için işçinin onayı aranmaz.

KISA ÇALIŞANA YENİ YASA

Pandemiyle beraber hayatımıza giren uzaktan çalışmanın yanında bir başka konuda esnek çalışma modelleri oldu. Zaman zaman uygulanmakta olan yarı zamanlı veya kısmi süreli çalışma dediğimiz uygulama da yasal bir zemine oturtulacak. Bu şekilde çalışanların senelik izin, hafta tatili, kıdem tazminatı, işe geri dönüş gibi pek çok haklarının yasal bir zeminde tarif edilmesi gerekmektedir. İşte bu biçimde çalışanlar için getirilecek haklardan bazıları: Kısmi süreli çalışanlara yeni haklar gelecek. İş yasasına senelik izin, hafta tatili gibi haklar ilave edilecek. Kıdem tazminatına hak kazanma süreleri açıkça tarif edilecek. Kısmi çalışmada eksik günler borçlanarak tamamlanabilecek. Tam zamanlı çalışırken kısa çalışmaya geçenlere 12 ay vergi istisnası sağlanıyor.

ÇALIŞMA MEKANI NASIL OLACAK

İşin yapılış şekline göre çalışma yeri daha öncesinden tamamlanır. Bu düzenlemenin maliyeti işçi ile işveren tarafından beraber belirlenir. Çalışanın kullanacağı araç ve gereçler işveren tarafından sağlanır. İşçinin iş sağlığı ile alakalı tedbirleri ve bilgilendirmeyi yapmak işverenin sorumluluğundadır.