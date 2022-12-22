Erdoğan açıkladı! Asgari ücret 8.506 TL oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca; "Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor; ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor" değerlendirmesinde de bulunmuştu.

ERDOĞAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren 2023 asgari ücreti 8.506 TL olarak açıkladı.