Erdoğan'a açıkça sordular: Asgari ücret zammıyla işten çıkarmalar hızlanır mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. Bu sene diğer senelerden farklı olarak rakamın ilk haftada belirlenmesi bekleniyor. Hükümet, işçi ve işveren tarafı ilk haftada kararın çıkmasına olumlu bakıyor.

YÜZDE 25-30 ARASI ZAM BEKLENİYOR

Görüşmelere kısa bir süre kala masadaki rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

"MAĞDURİYETLERE MÜSAADE ETMEYİZ"

Yüksek asgari ücretin işten çıkarmaları hızlandırması ise tedirginlik yaşatıyor. Türkmenistan dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu soruldu.

"Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, asgari ücretin artması ile iş verenin, patronun işçiyi çıkartıp çıkartmayacağı konusunda bir korku da besliyor. Böyle bir olasılığı ortadan kaldırmak için ne gibi tedbirler alınacak?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Görüşmelerin akışına göre inşallah biz de kararımızı hayırlısıyla vereceğiz. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı da zannetmiyorum. Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz.

haberler.com/Mesut Şahin