Erdoğan: 5 zincir market piyasayı alt üst ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'ye Afganistan tepkisi: Bunca mülteci nereye gidecek?

ABD'nin Afganistan politikasını eleştiren Erdoğan, "ABD, Afganistan'da kapılar açılsın ve Afgan halkı Türkiye'ye girsin diyemez, böyle bir şeye biz açık da değiliz, müsaade de etmeyiz. Türkiye'nin kapıları açması ve bunları kabul etmesi düşünülemez. Burası bizim için bir açık hava koridoru değil. Geçmişten bu yana Irak, Suriye ve Afganistan'dan giren-çıkan toplam mülteci 10 milyona ulaştı; 5 milyonu halen Türkiye'de, bedel ödemesi gereken ABD'dir" dedi.

"Biden ile iyi başladık diyemem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin F-35 konusundaki tutumuna tepki gösterdi ve "Bizim için S-400 işi bitmiştir. Buradan geri adım atmamız da mümkün değil. ABD'nin S-400'ü bahane edip F-35'leri vermemesi ne diplomasi ne de münasebetler noktasında bir kimlik ortaya koymadır, Amerika bunu düzeltmelidir, uluslararası hukuka dayalı ne varsa yapacağız. F-35'i vermezsen alamayız, başka kapılara da müracaat ederiz; gerekirse başka yerden alırız " ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, ABD ile hasmane değil dostane ilişki sürdürme temennisinde olduklarını belirterek "Ama iki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil. Önceki başkanlarla iyi çalıştım ama Biden ile iyi başladık diyemem" dedi.

"Putin'le görüşmemiz önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile 29 Eylül'de yapacağı görüşmeye dair, "Sadece İdlib'i kapsamıyor; Rusya-Türkiye ilişkileri, Suriye'deki durum masaya yatırılacak. Putin ile heyetlerarası görüşme yok, sadece ikili görüşme yapacağız; bu görüşme gerçekten önemli.

5 zincir marketi işaret etti

Erdoğan, fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin soruya yanıt verirken zincir marketleri işaret etti. Cumhurbaşkanı, "5 zincir market var. Bunlar bütün ürünü toparlıyor. Bu 5 zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor. Zincir marketlerin sınırsız uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığı gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, bunlara gerekli operasyonları yapacaktır. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır" diye konuştu.

"Kürt sorunu yok"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun HDP açıklaması için de, "Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur… Türkiye’de böyle bir sorun yok" dedi.