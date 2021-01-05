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Erdemir, Kümaş Manyezit için satın alma anlaşmasını imzaladı

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Maden Metalürji şirketlerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir), Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Yıldız Holding ve Gözde Girişim’le Kümaş Manyezit’in tamamının satın alınmasına yönelik yapılan 340 milyon dolarlık anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Ekonomi 05.01.2021, 16:15
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Erdemir, Kümaş Manyezit için satın alma anlaşmasını imzaladı

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Maden Metalürji şirketlerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir), Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Yıldız Holding ve Gözde Girişim’le Kümaş Manyezit’in tamamının satın alınmasına yönelik yapılan 340 milyon dolarlık anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Uluslararası dev şirketlerin ilgi alanında olan Kümaş, dünya kriptokristal manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine tek başına sahip ve alanında dünyada ilk 10’da yer alıyor. OYAK, bu satın alma hamlesiyle demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerinde dikey entegrasyonu sağlayarak, maliyet kontrolü ve verimlilik elde edecek.

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem “Ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz eden bu değeri bünyemize katarak, zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşımış olduk” dedi.

Milli ekonomiye katkı sağlayacak, uluslararası platformda ülkemizi güçlü konuma taşıyacak hamlelerde bulunan OYAK, 2021’in ilk stratejik yatırımını gerçekleştirdi. OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir, nitelikli manyezit cevher sektörünün dünyada en büyük maden işletmecisi, refrakter sektörünün Türkiye pazar lideri Kümaş Manyezit’i satın alma anlaşmasını imzaladı. KAP’a yapılan açıklamada, Kümaş Manyezit’in tamamını 340 milyon ABD dolara bünyesine katan Erdemir, yasal onayların ardından hisse devrini gerçekleştirecek.

Erdem: “Hem hammadde tedariki hem ihracat potansiyeli”

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, Kümaş Manyezit’in satın alma anlaşmasıyla ilgili olarak Türkiye’nin zengin ve kıymetli manyezit kaynaklarının verimli kullanılması, bu varlıklardan sürdürülebilir getiri elde edilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve kaynakların uluslararası entegrasyon için kullanılması hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Erdem, satın almayla ilgili şunları söyledi: “Ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz eden bu değeri OYAK bünyesine katarak, demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerimize entegrasyon sağlamış olduk. Zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşıdık.”

Dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 20’si tek başına Kümaş’ın

Zengin manyezit ve dolomit maden bölgelerine sahip bir ülke olan Türkiye, bu alanda stratejik öneme sahip. Dünyada üretilen nitelikli manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine sahip maden ocakları ile Kümaş Manyezit A.Ş., Türkiye’deki toplam rezervinse yüzde 40’ından fazlasına sahip. Nitelikli manyezit cevheri ile entegre olarak üretilen refrakter ürünlerinde Türkiye’de sektör lideri olan Kümaş, yurt içi ve yurt dışı satışları ile demir çelik, çimento, bakır başta olmak üzere kireç ve cam sektörleri için kritik öneme sahip bir tedarikçi konumunda.

Kütahya’da 3 tesiste üretim yapan Kümaş, Türkiye’deki tüm demir-çelik üreticilerinin manyezit bazlı refrakter ve harç ihtiyacını karşılıyor. Toplam satış miktarını 2020’de bir önceki yıla oranla yüzde 14 artırmayı başaran Kümaş, yıllık yaklaşık 1,2 milyon ton cevher işleme kapasitesiyle 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Milli başarı hikayesi

1972’de Kütahya’da kurulan Kümaş, milli bir başarı hikayesi. Kümaş, kurulmadan önce Kütahya’daki manyezit madeni Avusturyalı bir şirket tarafından işletiliyordu. Türkiye’den ucuza bu madeni alan yabancı şirketler, daha sonra Türkiye’deki başta demir çelik olmak üzere cam, çimento gibi sektörlerdeki şirketlere ara mamul olarak pahalıya satıyordu. İşte bu duruma son vermek için 1972 yılında devlet ve halk iş birliğiyle Kümaş kuruldu. Türkiye’nin madenleri milli ve yerli Kümaş ile zenginleştirilerek kısa sürede ihracata başlandı. 1980’lerde Türkiye’nin en büyük ihracatçı şirketleri arasına giren Kümaş, 1995 yılında özelleştirme kapsamında Zeytinoğlu Holding’e satıldı. 2009 yılında TMSF’ye geçen Kümaş, 2012 yılında Yıldız Holding iştirakleri arasına katıldı. Dünyanın önemli şirketleri arasına giren Kümaş’ın peşine yabancı şirketler düştü. Hatta geçen yıl Avrupalı bir şirkete satılma aşamasına gelen Kümaş, OYAK Grubu’nun son hamlesiyle milli ve yerli bir şirket olarak kalmaya devam edecek.
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