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Erciyes sömestirde 350 bin misafir ağırladı

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi; sömestir tatilinde yaklaşık 350 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Hem dağ hem şehir merkeziyle birbiriyle entegre vaziyette gayet güzel bir sömestir geçirdik. Yapmış olduğumuz tespitlere göre de yaklaşık 350 bin kişi bu 15 günlük zaman dilimi içerisinde Erciyes’i ziyaret etti" dedi.

Ekonomi 06.02.2022, 10:36
Erciyes sömestirde 350 bin misafir ağırladı

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi; sömestir tatilinde yaklaşık 350 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Hem dağ hem şehir merkeziyle birbiriyle entegre vaziyette gayet güzel bir sömestir geçirdik. Yapmış olduğumuz tespitlere göre de yaklaşık 350 bin kişi bu 15 günlük zaman dilimi içerisinde Erciyes’i ziyaret etti" dedi.

Ülkenin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde sömestir tatili dolu dolu geçti. Yurt içinden ve yurt dışından gelen turistler hem gündüz, hem gece kayağı keyfini yaşarken; hem de Kapadokya Bölgesi’ne yakın olması nedeniyle Ürgüp, Göreme gibi turistik merkezlerini de gezme imkanı buldu. Sömestirin en hareketli dönem olduğunu aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; bu dönemde misafirlerin Türkiye’nin en yüksek kayak noktasında kayak yapma imkanı da bulduğunu söyledi. Yarıyıl tatili boyunca yaklaşık 350 bin turist ağırladıklarını ifade eden Başkan Cıngı; "Okul tatil dönemleri; tüm dünyada bütün kayak merkezleri için en hareketli, bereketli zaman dilimleridir. Türkiye’de de özellikle kışın çok fazla tatil olmadığı için sömestirde büyükşehirlerde ve Anadolu’da yaşayan vatandaşlarımız tatili değerlendirip dağlara koşuyorlar. Biz de bunu değerlendirip sömestiri çok yoğun bir şekilde geçirdik çok şükür. Özellikle bu sene kar yağışı çok yoğundu. Erciyesimizde bütün pistlerimizi açma imkanına kavuştuk. 3 bin 400 metrede Ottoman pistinde Türkiye’nin en yüksek kayak noktasının bulunduğu istasyonumuz var. Ottoman pistini bile açabildik. Gelen misafirlerimiz keyifli zaman geçirdiler. Hem Kayseri içerisinden günübirlik gelen misafirlerimiz, hem büyük kentlerden uçakla gelen misafirlerimiz ve ayrıca Kayseri’nin geleneksel olarak Adana, Gaziantep, Mersin, Antakya gibi şehirlerinden gelen misafirlerimiz yoğundu. Çok şükür güzel bir sezon geçirdik. Otellerimiz de mutlu bir dönem yaşamış oldular. Yüzde 90’ın üzerinde dağdaki otellerimizde doluluk oranlarını yakaladık. Hafta sonu yüzde 100’ü buldu. Şehirdeki otellerimiz de sömestir tatilinden çok istifade ettiler. Özellikle merkezde kalmak isteyen, şehir hayatını teneffüs etmek, akşam AVM’ye sinemaya, tiyatroya gitmek isteyen misafirlerimiz de şehirde kalmayı tercih ederek oradaki otellerimizi tercih ettiler. Hem dağ hem şehir merkeziyle birbiriyle entegre vaziyette gayet güzel bir sömestir geçirdik. Yapmış olduğumuz tespitlere göre de yaklaşık 350 bin kişi bu 15 günlük zaman dilimi içerisinde Erciyes’i ziyaret etti. Özellikle hafta sonları havanın güneşli olduğu günlerde 100 bin civarında Erciyes’e geldi. Bir dönemi daha çok şükür dolu dolu, keyifli bir şekilde geçirmiş olduk" dedi.

"Erciyes; ulaşım yönünden dünyada sayılı merkezlerden bir tanesi"

Erciyes Kayak Merkezi’nin; şehir merkezine 15, havaalanına ise 25 dakika mesafede olması nedeniyle dünyada en kolay ulaşılabilen sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Cıngı, "Sömestir boyunca şehir merkezinden düzenli olarak otobüs seferleri koydu büyükşehir. Biz her gün hava müsait olduğu müddetçe gece kayağı yaptırdık. Hem gündüz hem gece kayak yaptırmanın ayrı keyfini hissettirmiş olduk. 15 dakikalık otoban kalitesinde yollarla ulaşılabilen kayak merkezidir Erciyes. Bu itibarla da dünyada sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi. Çünkü yurt dışında muhteşem kayak merkezleri var ama havaalanına indikten sonra zaman zaman 5 saate varıncaya kadar karayolu ile ulaşmak zorunda kalıyorsunuz. Erciyes’in havaalanına mesafesi 25 dakika, şehir merkezine 15 dakika. Kapadokya bölgesinde olduğumuzdan dolayı bazı ailelerimiz hem Erciyes’te kayak yaptılar, hem Ürgüp, Göreme, Uçhisar gibi bölgeyi ziyaret etme imkanına kavuştular. Kayserimiz, mantısıyla, sucuğuyla, pastırmasıyla Türkiye’de özel bir yere sahip. Bazı misafirlerimiz kayağa ara verip Kayseri lezzetlerinden tatma imkanı buldu. Bunun yanı sıra Rusya, Polonya, Ukrayna gibi ülkelerden haftalık charter uçuşlarla rutin ziyaretçilerimiz gelmeye devam ediyor. O misafirlerimiz de hem şehirde hem dağda sömestir döneminde keyifli anlar yaşadılar" ifadelerini kullandı.

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