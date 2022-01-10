Erciyes hafta sonu 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu da 30 bini aşkın ziyaretçiyi misafir etti.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Sezonun açılmasıyla birlikte Erciyes’teki tesislerin büyük kısmı doluluk oranına ulaşırken, binlerce kişi mekanik tesisleri kullanarak farklı zorluk derecelerindeki pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Bu hafta sonu 30 bini aşkın ziyaretçiyi misafir ettiklerini söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Hafta sonumuz gayet hareketli ve bereketli geçti. Biliyorsunuz Erciyes Kayak Merkezi artık uluslararası standartlarda misafir ağırlıyor. Dünyanın muhtelif ülkelerinden kimisi direk uçuşlarla, kimisi aktarmalı çok sayıda misafir geliyor. Gelen misafirlerimiz 1 hafta, 10 günlük paketlerle geliyor, otellerimizde konaklıyor, şehir merkezimize katkıda bulunuyorlar. Fakat bizim geleneksel olarak hafta sonlarını bekleyen bir kitlemiz var. Özellikle Kayseri merkezde ve civar vilayetlerdeki çalışan kesim, hafta sonlarını dağa kaçmak, deşarj olmak, aileleriyle keyifli gün geçirmek ve kayak sporu yapmak için de bir fırsat olarak değerlendiriyor. O yüzden illaki hafta sonları yoğunluğumuz çok artıyor. Hafta içi ve hafta sonu arasında en az yüzde 200’lük kayakçı farkı yaşıyoruz. Zaten geleneksel olarak Adana, Mersin, Antakya, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi illerden gelen yoğun bir kitlemiz var. Bu illerden gelen misafirlerimiz zaman zaman hafta sonu sabah gelip akşam dönmeli, zaman zaman da 1-2 gün konaklamalı geliyorlar. Dolayısıyla hafta sonları bütün dağlarda olduğu gibi Erciyes’te de yoğun geçiyor. Hava kapalı olmasına rağmen yoğun bir ziyaretçi talebiyle karşı karşıyayız. Bu hafta sonu da 30 bini geçtiğimizi söyleyebiliriz. İnşallah kar yağışı biraz daha fazla olacak ve gelecek haftalardan itibaren yoğun bir ziyaretçi trafiğiyle karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.