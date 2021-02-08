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Erciyes Anadolu Holding’in Kayseri’den tedariği yaklaşık 1 milyar TL

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin; holdingin büyürken Kayseri ekonomisini de büyüttüklerini, ürün alımında önceliklerinin Kayseri ve Türkiye olduğunu söyledi. Ertekin çalışma arkadaşlarına; "Kaliteli alın, dünyayla rekabet ediyorsunuz unutmayın, iyi malı iyi fiyata alın, alabiliyorsanız Kayseri’den alın, alamıyorsanız yurt içinden alın, olabildiğince ithalatı azaltın diyorum" dedi.

Ekonomi 08.02.2021, 16:23
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Erciyes Anadolu Holding’in Kayseri’den tedariği yaklaşık 1 milyar TL

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin; holdingin büyürken Kayseri ekonomisini de büyüttüklerini, ürün alımında önceliklerinin Kayseri ve Türkiye olduğunu söyledi. Ertekin çalışma arkadaşlarına; "Kaliteli alın, dünyayla rekabet ediyorsunuz unutmayın, iyi malı iyi fiyata alın, alabiliyorsanız Kayseri’den alın, alamıyorsanız yurt içinden alın, olabildiğince ithalatı azaltın diyorum" dedi.

Holdingin Kayseri ekonomisine katkısını açıklamak için düzenlenen basın toplantısında konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin; holdingin büyürken şehrin ekonomisini de büyüttüğünü söyledi. Ürün alımında önceliklerinin Kayseri ve Türkiye olduğunu vurgulayan Ertekin; "Biz holding olarak büyüyoruz. Sadece biz büyümüyoruz. Biz büyürken beraberimizde Kayseri Organize’de birçok kurumu büyütüyoruz. Yani Kayseri ekonomisine ciddi katkılarımız ve faydalarımız var. Biz; eğer bir mal ithal ediliyorsa onu muhakkak yerli kaynaktan bulmaya gayret ederiz. Eğer bir mal yerli olarak üretilebiliyorsa önceliği Kayseri’ye veririz. Kayseri’de üretilemiyorsa yakın çevrede bulmaya gayret ederiz. Yakın çevrede bulamıyorsak nereden bulursak oradan alırız. Biz şampiyonlar ligindeyiz. Biz sadece Kayseri’deki ya da Türkiye’deki firmalarla değil dünyada aynı işi yapan firmalarla rekabet ediyoruz. O yüzden bizim rekabetimizi sürdürebilmemizin koşulu mal tedariğinde kullandığımız ürünlerin en az dünyadaki rakiplerimiz kadar kaliteli olması. Yani biz Kayseri ekonomisine ‘arkadaş bize daha çok üretin, daha çok mal satın’ derken bize mal satmak dünyaya mal satmaya eş değerdir. Çünkü biz dünyadaki rakiplerle rekabet ediyoruz. Kayseri tedarikçilerinin de dünya piyasalarına açılabileceği standartları da kendilerine getiriyoruz. Bu standartlara uyabilenlerle de olabildiğince yol yürümeye devam ediyoruz. Onlara destek olmaya devam ediyoruz. Doğal olarak bizler buraya emanetçi olarak yollandık, yollayan mahkemeler basiretli tacir gibi olmamızı istediler. Biz bir malı Kayseri’den hem kalite hem de aynı fiyatlarla almak durumundayız. Yani aynı kalite ve aynı fiyatta mal üretildiği zaman bu malları her zaman Kayseri’den aldık. Bununla ilgili olarak kendimizi hep sorumlu hissettik. Kayseri Sanayi Odası Başkanımız ve Kayseri Ticaret Odası Başkanımıza rica ettik, dedik ki; ‘Biz Kayseri dışından bazı malları almak zorunda kalıyoruz. Lütfen meclis üyelerinizi toplayın, gelelim bir sunum yapalım, şu malları Kayseri dışından alıyoruz. Bu mallar Kayseri’de üretilebilir deyin, biz alım garantisiyle bu malları Kayseri’den tedarik edelim’ toplantıları yaptık. 30-40 bine yakın tedarikçimiz varsa ezbere 5 tanesini sayamam, nereden alındığını bilmem, fiyatını bilmem. Çünkü bu konularla ilgili bütün vakitlerini şirketlerinde geçiren, koca koca şirketleri emanet ettiğimiz arkadaşlarımız doğal olarak satın almaları da en iyi onlar yaparlar. Benim yaptığım sadece çerçeveyi çizmek. Kaliteli alın, dünyayla rekabet ediyorsunuz unutmayın, iyi malı iyi fiyata alın, alabiliyorsanız Kayseri’den alın, alamıyorsanız yurt içinden alın, olabildiğince ithalatı azaltın diyorum" dedi.

Kablo ve Demirçelik Grubu adına sunum yapan Hes Kablo Genel Müdürü Levent Yılmaz Hes Kablo’nun ve Boyçelik’in sektörlerinde Türkiye’nin en büyüğü olduğunu aktardı. Hedeflerinin ithal malların azaltılması olduğunu söyleyen Yılmaz; “Hes Kablo biliyorsunuz Türkiye’nin gururu, sektörünün en büyüğü. Hem kablo hem bakır tesisi anlamında iki büyük üretim tesisini bir arada bulunduran bir şirketimiz. Boyçelik; yine sektöründe Türkiye’nin en büyüğü. Boru profil üreten, ekonomimize katkıda bulunan bir şirketimiz. Erciyes Çelik Halat; aynı şekilde her cins çelik halat ve tel üreten bir firmamız. Serko; daha çok ihracata çalışan tesisimiz. Bu tesislerde yaklaşım 2 bin kişi 3 milyarın üzerinde bir ciro yapıyor. Üretim faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin önemli bir bölümü özel nitelikli, Kayseri ve Türkiye’de üretimi zor olan ürünler. Bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Oran, mobilya grubuna göre biraz daha düşük olabilir. Bunun sebebi kullanılan hammaddelerin nitelikleriyle alakalı" şeklinde konuştu. Türkiye’nin sünger talebinin yüzde 30’unu karşıladıklarını kaydeden Form Sünger Genel Müdürü Metin Uğur de; “Form Sünger 80 bin metrekarelik kapalı alanda İncesu ve Kayseri OSB’deki iki fabrikasıyla faaliyet göstermektedir. Sünger sektöründe yurdumuza ve dünyaya hizmet vermektedir. Kapasite olarak Türkiye’nin yüzde 30’unu Form Sünger karşılamaktadır. 453 kişilik çalışanla hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı. Pandemi yılı olan 2020’de 136 milyon doların üzerinde ihracat yaptıklarının altını çizen Boyteks Genel Müdürü Mehmet Yıldız ise; “Boytekste bildiğiniz gibi yatak kumaşı üretiyoruz. Ürettiğimiz yatak kunmaşlarını dünyanın 110 ülkesine ihracat yapıyoruz. Dünyada tek çatı altında en büyük kapasiteye sahip tesisiz. Gümüşsuyu halı firmamız kendi markasıyla halı sektöründeki en değerli ve en eski markayla devam eden, her gün yenilenen bir markamızdır. Vellteks firmamız çözgülü örme, döşemeli kumaş üreten ve kalitesiyle hem grubumuzu hem de diğer firmaları destekleyen firmamız. Weavers yine döşemeli kumaş üreten Bursa’da faaliyet gösteren bir firmamız. Pandemi yılı olmasına rağmen 100 ülkeden fazla ülkeye ürünlerimizi sevk ettik, tekstil gurubu olarak da 136 milyon doların üzerinde ihracat yaptık bu yıl. En uygun ürünü en uygun maliyetle alıp tedarikçilerimize sunmayla alakalı aksiyonumuz var" diye konuştu.

"İthal malzemeyi yüzde 74 oranında azalttık"

Bellona, İstikbal ve Mondi’nin yırt içinde bin 600 satış noktası, yurtdışında 250’yi aşkın destinasyonla devam ettiklerini aktaran Bellona Mobilya Genel Müdürü Mustafa Karamemiş; “3 markamız bin 600 noktaya yakın satış noktası Türkiye’de domine ediyor, 250’ye aşkın yurt dışında farklı destinasyonla devam ediyoruz. Yine 3 markamızın özellikle son 4 yılına baktığımızda yüzde 20’nin üzerinde büyüme gerçekleştirerek sektörde hem Kayserimize markaların değer kazanma anlamında, diğer markaların büyümesini tetikleyen öncü faaliyetini yürüttüğü ve ülkemize döviz girdisiyle ön planda olmaya devam ediyor. 3 markamız yerli ve milli olma yolunda ne yaptı? Özellikle 2014 yılında 59 milyon dolar olan ithal malzemeyi 2020 yılına geldiğimizde 15 milyon dolara düşürdü. Yüzde 74’lük iyileşme sağladık. Burada bir detaya girmek gerekiyor, bütün bu çalışmalar İstikbal, Bellona ve Mondi’de 200’ün üzerinde oluşturulmuş projelerle bu noktaya geldi. Bu projeler gerek şirket içerisinde gerçekleştirilen aynı zamanda TÜBİTAK’la yapılan ortak projeler, üniversite işbirliğiyle uyuşturulan projeler. Bu projeler sayesinde birçok hizmet aldığımız, özellikle yurtdışından ithal ettiğimiz malzeme grubunu burada üretmenin veya mühendislik ve teknik çalışmalarının birlikte yapılarak gelinen nokta. Tabi markalarımız iyileştirmelerine halen devam ediyor. Şehrimize döndüğümüzde 2014 yılındaki toplam 3 markamızdaki satın alma rakamı 1.3 milyar TL. Bunun 585 milyon TL’si şehir dışı, 715 milyon TL ile şehir içi olarak gerçekleşti. 2020 yılına döndüğümüzde toplam alımımız 3.2 milyar TL, şehir dışı 1.1 milyar yüzde 34, şehir içi 2.1 milyar ile yüzde 66’lık dilime sahip. Burada şehrimizin ticaretine 350 milyon TL’lik bir kaynak oluşturduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Rakamları görünce rahatladım"

Toplantıya katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise holdingin sunduğu rakamları beklemediğini ve içinin rahatladığını aktardı. Mobilya grubunun ihtiyacını karşılayacak bir tesisin Türkiye’de olmadığını dile getiren Elitaş konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Arkadaşlarımız çok güzel veri hazırlamış. Böylesine bir rakamı beklemiyordum. Grup, gerçekten gurur verici şekilde büyük bir tüketime sahip. Şehirlerarası yaptığım ziyaretlerde ifade edilen şu; ‘İstikbal, Bellona, Mondi’nin tek başına kumaş ihtiyacını karşılayabilecek Türkiye’de fabrika yok’. Öylesine büyük hammedde ihtiyaçları var ki Bursa’da 15 tane fabrika bir araya geldiği taktirde kumaş temin edebiliyorlar veya İstanbul’da 10 tane fabrika bir araya geldiğinde onlardan temin edebiliyorlar. Grup, kendi ihtiyaçlarının tesislerini kurabilecek kapasitede olduklarından dolayı mecburiyetten tekstil, kumaş sektörüne girdiler. Aynı şekilde kendi ihtiyaçlarını karşılamak için tesis kurduklarını da biliyorum. Sadece bir firmanın bu grubun ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip olamadığından dolayı kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdalar. Alparslan Baki Ertekin’e teşekkür ediyorum; ‘Önce Kayseri, sonra Türkiye’den, bulamazsanız yurt dışından en uygun yerden’ ifadesi çok önemli. 2014-2016 yılları arasındaki gelişimle 2016-2020 arasındaki gelişme arasında önemli bir gelişme olduğunu, bir Kayseri milletvekili olarak içimin rahatladığını ifade etmek istiyorum". Öte yandan holdinge bağlı şirketler, ihtiyaçlarını şöyle sıraladı;

"Yüksek mukavemetli sarım kağıdı, metal klips ve çemberleme malzemesi, hadde ve hadde sabunu, tutkal, kimyevi hammadde, kablo izole malzemeleri, ambalaj malzemeleri, atık bertaraf ve geri dönüşüm sistemleri, kanepe/baza makas üretimi, cam/ayna işleme tesisi, kenar bandı üretimi, tutkal ve yapıştırıcı üretimi, panel mobilya kullanımında kulp üretimi, ahşap panel levha üretimi, metal aksesuar üretimi ve kaplaması, menteşe ve gizli ray üretimi, polyester iplik, pamuk iplik, ahşap palet ve aksesuarları, plastik masura, kağıt masura, ambalaj ve shrink naylon malzemeler, yapıştırıcı ve tutkal malzemeler, tela, ahşap palet ve aksesuarları, rolik, ambalaj ve shrink naylon malzemeler, yapıştırıcı ve tutkal malzemeler."
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