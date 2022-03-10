EPGİS'ten EPDK'ya cevap: "Suç Duyurusunda bulunun"

EPDK Başkanı Yılmaz, EPGİS'in gün içerisinde zam haberini duyurduktan sonra, zammın iptal ettiği paylaşımları hatırlatarak, "Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'in 'zam' dediği zaman zam zaten yoktu. Dünyanın her tarafında bunun maliyeti aynı. Ukrayna savaşından kaynaklı Akaryakıt ürünlerinde de ciddi anlamda fiyat artışı oldu. Neticede Rusya dünyanın tedarikçisi. Oralardaki navlunlar, gemi nakliyeleri süreci etkiliyor. EPGİS bir sendika, piyasayı yanlış yönlendiriyor. Yaptıkları hukuken yanlış, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kurum vatandaşları manipüle ederek panik havası oluşturuyor. Zamlar EPDK tarafından belirlenmiyor, zamlar uluslararası piyasalar tarafından her akşam 22.00 sularında belirleniyor" ifadelerini kullandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın akaryakıt zamlarına ilişkin açıklamalarına yanıt vererek, "Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Verilen tüm bilgilerin belgeli ve resmi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz" denildi.

EPGİS açıklamasının tamamı şöyle:

'VERDİĞİMİZ TÜM BİLGİLER BELGELİ VE RESMİDİR'

"EPDK Başkanının CNN Türk'te @ahmethc programında sendikamız ve bugün iptal edilen zamma ilişkin beyanlarına cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz. Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz.

Sayın başkanın kendisi de gayet iyi bilmektedir ki; verdiğimiz tüm bilgiler belgeli ve de resmi bilgidir. Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz. Ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasa ile belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formüle 3 defa EPDK MÜDAHALE EDEREK (BUGÜNKÜ GİBİ) zamları iptal ettirmiştir."