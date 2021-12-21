EPGİS: Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş bekliyoruz

Döviz kurlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında gerileme beklentisi ortaya çıktı. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş dolardaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıyacağını söyledi ve "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." dedi.

ZAMLAR DURDURULMUŞTU

Bugün yürürlüğe girmesi beklenen akaryakıta olan zamlar dün gece iptal edilmişti. EPDK'dan yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur" ifadeleri kaydedildi.

’DÖVİZDE YAŞANAN DÜŞÜŞ, POMPA FİYATLARINA DA YANSIYACAKTIR’

EPDK’dan yapılan açıklamanın devamında, dövizdeki hareketliliğinin akaryakıt fiyatlarında belirleyici olduğu belirtilerek, "Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve Döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz" denildi.