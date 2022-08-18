EPDK’dan ‘Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’ açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği ile gerçek elektrik tüketicilerinin tüketimlerini karşılamak maksadıyla elektrik üretim tesisi kurması, tükettiği kadarını da satarak yatırımın geri dönüşünü makul süreler içerisinde elde etmesinin sağlanacağını açıkladı.

EPDK’dan yapılan açıklamada, Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nin 11 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatılarak, düzenlemenin amacının imkanı olan tüm tüketicilerin ‘tükettiği enerjiyi’ güneşten üretebilmesi ve gerçek tüketimi olan ancak kısıtlı kapasite ve yer sorunu sebebi ile üretim tesisi kuramayan tüketicilerin önünün açılması olduğu belirtildi. Bu düzenleme ile gerçek elektrik tüketicilerinin tüketimlerini karşılamak maksadıyla elektrik üretim tesisi kurmasının ve tükettiği kadarını da satarak yatırımın geri dönüşünü makul süreler içerisinde elde etmesinin sağlanacağı ifade edildi. Son günlerde özellikle sosyal medyada söz konusu düzenlemeye yönelik hakaret ve suçlamalar yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Öncelikle ifade etmek gerekir ki EPDK’nın bütün düzenlemeleri her türlü eleştiriye açıktır. Zira kurumumuz bütün düzenlemelerinin hazırlık aşamasında öncelikle ilgili tüm paydaşların görüşlerini almaktadır. Bu işbirliği süreci ilgili düzenlemeler hayata geçtiğinde de devam etmekte, karşılaşılan yeni durumlara yönelik yeni düzenlemeler de ivedilikle hayata geçirilmektedir. Kurumumuzun bu yaklaşımı bugün olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Ancak Türkiye enerji sektörünün göz bebeği konumunda olan, sahip olduğu 750 personelle ülkemiz ve sektörümüz için gayretli çalışmalarını sürdüren ve bu alanda yerli ve yabancı otoriteler tarafından da takdir gören kurumumuza yönelik ağır hakaretlere karşı sessiz kalınması da beklenmemelidir. Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk hakkında kurumumuza yönelik ’gangster, şehir eşkıyası’ şeklindeki hakaretleri sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da eleştiri sınırlarını aşan, kurumumuza yönelik hakaret içeren paylaşım ve değerlendirmelerde bulunanlar hakkında hukuki yola başvurulacaktır.”