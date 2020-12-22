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EPDK karar verdi serbest tüketici limitleri düşürüldü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılı için serbest tüketici limitlerini açıkladı. 2020 için 88 TL olan limit 75 TL’ye düşürüldü.

Ekonomi 22.12.2020, 14:15 22.12.2020, 14:21
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EPDK karar verdi serbest tüketici limitleri düşürüldü

Bu da yaklaşık 30 milyon tüketicinin serbest tüketici olması ve elektrik tedarikçisi değiştirerek tasarruf edebilmesi anlamına geliyor. Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi encazip.com, tedarikçi değiştirirken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest tüketici limitlerini düşürdü. 2020 yılı için 88 TL olan limit 75 TL’ye düşürüldü. Bu da yaklaşık 30 milyon tüketicinin cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisini seçebilmesi anlamına geliyor. Elektrik tedarikçisi değiştirmek tüketicilere daha ucuz fiyat ve daha cazip koşullarla elektrik kullanma şansını veriyor. 

2021 yılı için serbest tüketici alt limiti 1200 kWh yıllık tüketim olarak belirlendi. Bu da aylık yaklaşık 75 TL elektrik faturasına karşılık geliyor. Bu tutarın üzerinde fatura ödeyen tüketiciler elektrik tedarikçilerini değiştirebilirken, EPDK tarafından yapılan son düzenlemelerle birlikte tedarikçi değişikliği hiç olmadığı kadar kolay ve güvenli bir hale geldi. Özellikle internet üzerinden kurulabilen mesafeli sözleşmelerin tedarikçi değişikliği işlemlerinde kullanılmasıyla birlikte tüketicilerin tasarrufa ulaşmaları oldukça kolaylaştı. Tedarikçi değiştirmek isteyen tüketicilerin cazip bir tedarikçi bularak internet üzerinden ya da çağrı merkezlerinden sözleşme yapmaları yeterli. Başvurunun hemen ardından işlemler başlıyor ve bir sonraki ay elektrik tedarikçisi değişmiş oluyor. Tedarikçi değiştirirken elektrik enerjisi kesilmediği gibi, elektriğin kalitesinde de bir değişiklik olmuyor. 

Tedarikçi değiştirerek yüzde 32’ye kadar tasarruf imkanı

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com’da 2020 yılında elektrik tedarikçisi değiştiren tüketiciler, ortalama yüzde 17 tasarruf ederken tasarruf oranları yüzde 32’ye kadar ulaştı. encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım: “Elektrik tedarikçisi değiştirmek özellikle de 2021 yılında tüketicilerin en önemli tasarruf gündemlerinden biri olacak. encazip.com bu noktada en doğru elektrik tedarikçisini seçmeleri konusunda tüketicilerin yol göstericisi olurken, aynı zamanda tedarikçi ile tüketici arasında bir nevi garantör rolü de üstleniyor. Tüketiciler, encazip.com’da tedarikçilerin vaat ettiği şartların değiştirilemeyeceğini bilerek güvenle elektrik tedarikçilerini değiştirip tasarruf edebiliyor' diyor. Kırım, elektrik tedarikçisi değiştirmenin tüketiciler için ne demek olduğunu ve tedarikçi seçmeden önce tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı: 

  • Tüketiciler elektrik tedarikçisi değiştirince aslında yalnızca sözleşme koşullarını ve elektrik birim fiyatlarını değiştirmiş oluyor, bunun haricinde hiçbir değişiklik olmuyor.
  • Tedarikçi değişikliği cep telefonu operatörü değiştirmekten çok daha kolay, zira cep telefonu operatörü değiştirmek için bir bayiye ya da bir müşteri işlem merkezine gitmek gerekirken, elektrikte tüm işlemler internet ve çağrı merkezi gibi uzaktan kanallardan zahmetsizce yapılabiliyor.
  • Yeni düzenlemelerle tedarikçiler, tüketicilere önceden kabul ettirmeden tarife koşullarını değiştiremiyor, sebepsiz yere tüketicilere hizmeti durduramıyor, yeniden onay almadan sözleşmeyi uzatamıyor ve sağlanan indirimden daha yüksek ceza bedeli alamıyor.
  • Mesafeli sözleşmelerle evraksız olarak yapılabilen tedarikçi değişiklikleri işlemleri oldukça hızlanırken tüketiciler artık 5 dakikadan kısa bir sürede tedarikçi değişikliği yapabiliyor. 
  • Tüketicilerin elektrik tedarikçisi ile sözleşme kurduklarında her koşulda 14 gün ücretsiz, koşulsuz ve şartsız cayma hakları bulunuyor.
  • Tüketicilerin öncelikle tedarikçilerin sundukları birim fiyata dikkat etmeleri gerekiyor. Sabit birim fiyatlı tarifelerde sözleşme süresi boyunca birim fiyat değişmiyor. İndirim garantili tarifelerde ise sabit bir indirim oranı belirleniyor ve sözleşme süresi boyunca EPDK’nın açıkladığı birim fiyatlardan o oranda düşük elektrik kullanıyor. Tüketicilerin bu iki koşuldan başka fiyatlandırma şekli sunan ve özellikle de fiyat değişikliği hakkını saklı tutan tedarikçilerden kaçınmaları öneriliyor.
  • Tedarikçiler, tüketicilerden bir güvence bedeli talep edebiliyor. Bunun düzenlemesi yine EPDK tarafından yapılmış durumda ve sözleşme bitiminde güvence bedeli tüketicilere iade ediliyor. Ayrıca tüketiciler, tedarikçi değişikliğinin hemen ardından mevcut elektrik tedarikçilerine ödedikleri güvence bedelinin iadesini de banka hesaplarına alabiliyor.
  • Sözleşmeyi fesih durumunda kimi tedarikçiler erken fesih bedeli talep edebilirken, bu ceza bedeli, sağlanan tasarrufu geçemiyor. Yani tedarikçi değiştirince ne kadar tasarruf sağlandıysa erken çıkışta en fazla bu tasarruf geri alınabiliyor.
  • Tedarikçi değiştiren tüketicilerin mutlaka karşılaştırma yapmasını öneriyoruz, zira tüketiciler için yeni bir piyasa ve karşılaştırma yapmadan piyasadaki tarifelerin cazip olup olmadığını anlamaları daha zor.
  • Tüketiciler sözleşme kurarken mümkünse uzaktan satış kanallarını kullanmalı, zira uzaktan kanallarda yapılan her işlem kayıt altında oluyor ve tüketicilerin bazı koşullarını fark etmeden sözleşme imzalaması ve hizmetin vaat edilenden farklı olması ihtimali ortadan kalkıyor.
  • Birebir satış yönteminde yapılacak sözleşmelerin ise ıslak imza ile imzalanmadan önce dikkatlice okunması özellikle de tedarikçilerin cayma koşullarının ve fiyat değişikliği koşullarının net bir şekilde anlaşılması önem taşıyor.
  • Elektrik tedarik şirketi değiştirme işlemleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatları çerçevesinde yapılıyor ve 25 ila 55 gün arasında sürüyor. Bu sürenin sonunda elektrik şirketi değiştirme işlemi tamamlanıyor. 
  • Sözleşme kurulmasını takip eden ayın 5. günü talep Enerji Piyasaları İşletmesi'nin sistemine aktarılıyor ve bu tarihi takip eden ayın ilk günü elektrik şirketi değiştirme işlemi tamamlanarak elektrik enerjisi yeni tedarik şirketi tarafından sağlanmaya başlıyor.
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