EPDK karar verdi serbest tüketici limitleri düşürüldü

Bu da yaklaşık 30 milyon tüketicinin serbest tüketici olması ve elektrik tedarikçisi değiştirerek tasarruf edebilmesi anlamına geliyor. Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi encazip.com, tedarikçi değiştirirken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest tüketici limitlerini düşürdü. 2020 yılı için 88 TL olan limit 75 TL’ye düşürüldü. Bu da yaklaşık 30 milyon tüketicinin cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisini seçebilmesi anlamına geliyor. Elektrik tedarikçisi değiştirmek tüketicilere daha ucuz fiyat ve daha cazip koşullarla elektrik kullanma şansını veriyor.

2021 yılı için serbest tüketici alt limiti 1200 kWh yıllık tüketim olarak belirlendi. Bu da aylık yaklaşık 75 TL elektrik faturasına karşılık geliyor. Bu tutarın üzerinde fatura ödeyen tüketiciler elektrik tedarikçilerini değiştirebilirken, EPDK tarafından yapılan son düzenlemelerle birlikte tedarikçi değişikliği hiç olmadığı kadar kolay ve güvenli bir hale geldi. Özellikle internet üzerinden kurulabilen mesafeli sözleşmelerin tedarikçi değişikliği işlemlerinde kullanılmasıyla birlikte tüketicilerin tasarrufa ulaşmaları oldukça kolaylaştı. Tedarikçi değiştirmek isteyen tüketicilerin cazip bir tedarikçi bularak internet üzerinden ya da çağrı merkezlerinden sözleşme yapmaları yeterli. Başvurunun hemen ardından işlemler başlıyor ve bir sonraki ay elektrik tedarikçisi değişmiş oluyor. Tedarikçi değiştirirken elektrik enerjisi kesilmediği gibi, elektriğin kalitesinde de bir değişiklik olmuyor.

Tedarikçi değiştirerek yüzde 32’ye kadar tasarruf imkanı

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com’da 2020 yılında elektrik tedarikçisi değiştiren tüketiciler, ortalama yüzde 17 tasarruf ederken tasarruf oranları yüzde 32’ye kadar ulaştı. encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım: “Elektrik tedarikçisi değiştirmek özellikle de 2021 yılında tüketicilerin en önemli tasarruf gündemlerinden biri olacak. encazip.com bu noktada en doğru elektrik tedarikçisini seçmeleri konusunda tüketicilerin yol göstericisi olurken, aynı zamanda tedarikçi ile tüketici arasında bir nevi garantör rolü de üstleniyor. Tüketiciler, encazip.com’da tedarikçilerin vaat ettiği şartların değiştirilemeyeceğini bilerek güvenle elektrik tedarikçilerini değiştirip tasarruf edebiliyor' diyor. Kırım, elektrik tedarikçisi değiştirmenin tüketiciler için ne demek olduğunu ve tedarikçi seçmeden önce tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı:

Tüketiciler elektrik tedarikçisi değiştirince aslında yalnızca sözleşme koşullarını ve elektrik birim fiyatlarını değiştirmiş oluyor, bunun haricinde hiçbir değişiklik olmuyor.

Tedarikçi değişikliği cep telefonu operatörü değiştirmekten çok daha kolay, zira cep telefonu operatörü değiştirmek için bir bayiye ya da bir müşteri işlem merkezine gitmek gerekirken, elektrikte tüm işlemler internet ve çağrı merkezi gibi uzaktan kanallardan zahmetsizce yapılabiliyor.

Yeni düzenlemelerle tedarikçiler, tüketicilere önceden kabul ettirmeden tarife koşullarını değiştiremiyor, sebepsiz yere tüketicilere hizmeti durduramıyor, yeniden onay almadan sözleşmeyi uzatamıyor ve sağlanan indirimden daha yüksek ceza bedeli alamıyor.