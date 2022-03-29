banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Müzakere sonrası piyasalar hareketlendi!
Müzakere sonrası piyasalar hareketlendi!
Mesut Özil Takıma Geri Mi Dönüyor?
Mesut Özil Takıma Geri Mi Dönüyor?
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi

EPDK, enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesini hedefliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, üretim santrallerine yönelik “azami uzlaştırma fiyatlarını” belirlendi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu mekanizma ile ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesini amaçladıklarını bildirdi.

Ekonomi 29.03.2022, 16:19
EPDK, enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesini hedefliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, üretim santrallerine yönelik “azami uzlaştırma fiyatlarını” belirlendi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu mekanizma ile ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesini amaçladıklarını bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, daha önce yapılan açıklamada elektrik üretim maliyet farklılıklarının birbirine yakın seyrederken piyasada herhangi bir soruna sebep olmadığı ancak üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan büyük artışların serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları beraberinde getirdiği vurgulanmıştı. Bu durumun sadece üreticiler açısından tüketiciler açısından fiyat artışı riskini riski beraberinde getirmesine üzerine yeni bir mekanizmanın hayata geçirilmesi için kurul tekrar toplandı.

Bugün toplanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu; üretim santrallerine yönelik “azami uzlaştırma fiyatlarını” belirledi. Toplantının ardından konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; bu mekanizmanın benzerlerinin Avrupa ülkelerinde de uygulandığına dikkat çekerek, yaşanan küresel gelişmeler sebebi ile doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Kış ve ilkbahar yağışlarının hidroelektrik üretimi için memnuniyet verici düzeyde olduğunu ancak ithal ürün maliyetlerindeki yüksekliğin piyasa fiyatlarını da hala çok yüksek seviyede tuttuğunu hatırlatan Yılmaz, “Bir tarafta maliyeti düşük santraller var diğer yanda büyük bir istihdam kaynağı olan ancak kapanma riski ile karşı karşıya olan yüksek maliyetle elektrik üreten santraller var. Olağanüstü zamanlardan geçiyoruz ve böylesi süreçlerde dengeyi gözetmek elzemdir. Bu maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmadan, güçlü ve geçici bir destekleme mekanizması ile piyasaların sürdürülebilirliğini tam bir işbirliği ile koruyacağız. Piyasa yapısının bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.

Başlangıç olarak belirlenen azami uzlaştırma fiyatlarının; doğal gaz santralleri ve ithal kömür santralleri için megavat başına 2 bin 500 Türk lirası, diğer santraller için bin 200 Türk lirası olduğunu açıklayan Yılmaz, bu rakamların EPİAŞ’a gönderileceğini ve o rakamlar ışığında destekleme bedellerini kapsayan bir havuz oluşturulacağını söyledi.

EPDK Başkanı Yılmaz, şunları kaydetti:

“Destekleme bedeli adil ve şeffaf şekilde paylaştırılarak hem bütün tüketicilerimizi kapsayacak şekilde faturaların yükselmesi engellenecek hem de piyasamızdaki arz güvenliğine katkı sunulacak. Bazı Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu tip bir geçici mekanizma ile üretim santralleri de tüketicilerin elektrik faturalarındaki maliyet yüküne ortak olacak. İçinden geçtiğimiz süreçte bu kararımız, kanunun verdiği yetki ile uygulanan, piyasamızın adil ve rekabetçi yapısının korunmasına yönelik bir sigorta, bir emniyet supabı olarak görülmelidir. Gerek devletimizin gerek vatandaşlarımızın büyük fedakarlık gösterdiği bu süreçte sektörümüzün de üzerine düşeni yapması gerekiyor ve yapacağına da yürekten inanıyorum.”

Yorumlar (0)
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19