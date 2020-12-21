EPDK'dan elektrikte yeni dönem kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK),bütün dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren ve 1 Yönetmelik ile 4 adet Usul Esas’tan oluşan kalite mevzuatı paketini kabul ederken; merakla beklenen tüketici hizmetleri yönetmeliği de kamuoyu görüşüne açtı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; “her iki yönetmelikte de kırmızı çizgimiz kaliteli hizmet ve tüketici memnuniyeti” bu yeni dönemde kaliteden taviz veren, tüketici mağduriyetine sebep olan şirketler ağır cezalarla karşılaşacak” dedi.

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğini kamuoyu görüşüne açtıklarını ve önümüzdeki günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu olarak karara bağlayacaklarını belirten Yılmaz;

“Burada çok önemli yenilikler getiriyoruz. Örneğin 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay boyunca kesilemeyecek. Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirebilecek. Vatandaşlarımız artık evinden, telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. Mağduriyet oluşmaması için Cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde –yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacak.”

Başkan Yılmaz geçtiğimiz hafta kabul edilen Kalite Yönetmeliği ile de elektrik sektöründe önemli bir dönüşümün yaşanacağını vurgulayarak, elektrik kesintilerinin asgari düzeye indirileceğini açıkladı.

İşte Yılmaz’ın açıkladığı yeni dönemin uygulamaları…

ELEKTRİK KESİNTİLERİ AZALTILACAK

Başkan Yılmaz, yeni dönemle birlikte elektrikte kesinti sayısı, süre ve miktarında önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek hem teşvik edici hem de caydırıcı düzenleme yaptıklarını söyledi.

Kalite faktörü bileşenleri ile bu bileşenlerin ödül ve ceza puanlama mekanizmasının, kullanıcı memnuniyetinin iyileştirilmesi yönünde elektrik dağıtım şirketleri için daha fazla teşvik edici olmasını beklediklerini kaydeden Yılmaz: “Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek” dedi.

BİR İNŞAAT BİTTİĞİNDE ELEKTRİK ALTYAPISINI HAZIR HALE GETİRMEMİŞ OLAN DAĞITIM ŞİRKETLERİNE CEZA VERİLECEK

Kullanıcı memnuniyetinin artırılması için bağlantı talebinde bulunan kullanıcı, inşaata ilişkin yapı ruhsatının sunulmasına dayalı olarak elektrik dağıtım şirketleri ile bağlantı anlaşması yapabiliyor.

Bağlantı anlaşmasının imzalanması ile elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapının inşa aşamalarının bir sistem ile takip edileceğini vurgulayan Başkan Yılmaz: “Bir inşaatın bitimi ile elektrik alt yapısının hazır hale gelmesi için gerekli plan ve projelerin hazırlanarak, yatırım çalışmaları dağıtım şirketi tarafından zamanında yapılacak. Bir İnşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır hale getirmemiş olan dağıtım şirketi bedelini de ödeyecek” dedi

CİHAZ HASARINI DAĞITIM ŞİRKETİ ÖDEYECEK

Yeni dönemde tüketicilere sunulan elektriğin kaliteli ve kesintisiz olması büyük önem taşıyor. Elektrik dağıtım şirketinin dağıtım faaliyeti esnasında kullanıcının cihazına hasar vermesi halinde, kullanıcının 30 gün içinde dağıtım şirketine başvurması gerektiğini belirten EPDK Başkanı Yılmaz: “Dağıtım şirketi 10 iş günü içinde cevap vermezse ya cihaz hasarını giderecek ya da tamir bedelini ödeyecek” dedi.

İŞ KAZASI OLAN ŞİRKET BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

Enerji sektöründe iş kazalarının önlenmesinin EPDK’nın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, elektrik dağıtım şirketlerinde, her yıl basit yaralanmalardan ölüme kadar ciddi sonuçlar doğuran birçok kaza meydana geldiğini ve bunların sıfırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Bu kazaların engellenmesi için yeni uygulama döneminde kalite faktörü parametreleri arasında iş sağlığı ve güvenliği göstergesine de yer verdiklerini kaydeden EPDK Başkanı Yılmaz: “Hem yöneticilerin hem de çalışanların iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi hayati önem taşıyor. Böylece elektrik dağıtım sektöründe can ve mal güvenliği sağlanacak, iş gücü ve zaman kayıpları da azalacaktır. Ama bu konuda gerekli adımları atmayan, iş güvenliği kültürüne kayıtsız kalan şirketler; işçilerin kaza geçirmesi ve iş kazasında hayatını kaybetmesi sonucunda ağır bir ceza ile karşılaşacak.” dedi.

ÇAĞRI MERKEZİ PERFORMANSI ARTIRILACAK

Kullanıcıların herhangi bir nedenle elektrik dağıtım şirketine çağrı merkezi üzerinden ulaşma süreci iyileştirilecek. Çağrı merkezine ulaşan kullanıcıların sorunlarının gerekli özen ile incelenerek çözüme kavuşturulması sağlanacak. Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri gerçekleştirilen çağrı merkezi hizmetleri için tüketici memnuniyeti anketi yapmak zorunda olacak. Anket sonuçları olumsuz çıkan söz konusu şirketlerin gelirlerinden kesintiye gidilecek

BAĞLANTI GÖRÜŞÜ ERKEN VERİLECEK

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından oluşturulan bağlantı görüşü süresi iyileştirilecek ve bağlantı taleplerinin karşılanma süreleri kısaltılarak kullanıcıların memnuniyeti artırılacak. Dijital dönüşümün gerçekleşmesi ile daha kısa sürede ve daha kaliteli hizmet sunulacak.

AKILLI ŞEBEKELER, AKILLI ŞEHİRLER

Elektrik dağıtım şebekelerimize entegre edilen ve akıllı şebekeler olarak adlandırılan teknolojiler, akıllı şehirlerin de altyapısını oluşturuyor. Akıllı şebekeler kayıp kaçak ile mücadelede de büyük önem taşıyor. Yeni dönemde akıllı şebekelerin yaygınlaştırılması hem tüketici memnuniyetinin arttırılması hem de kayıp kaçak ile mücadelede etkin sonuçlar alınması sağlanacak.