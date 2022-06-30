EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

Temmuz ayında eletrik fiyatlarına zam olup olmayacağı ya da ne kadar zam olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. EPDK'dan açıklama geldi.

Temmuz ayında zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmayacak.