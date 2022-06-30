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EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama
SON DAKİKA: EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmadığı belirtildi.
Ekonomi 30.06.2022, 13:01 30.06.2022, 13:16
Temmuz ayında eletrik fiyatlarına zam olup olmayacağı ya da ne kadar zam olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. EPDK'dan açıklama geldi.
Temmuz ayında zam yok
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmayacak.