EPDK Başkanı Yılmaz: “Tüm elektrikli araçlara hizmet vermenin alt yapısını kurmak için çalışıyoruz”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye’nin Otomobili’nin (TOGG) yollara çıkması ile elektrik piyasası açısından yeni bir döneme girileceğini belirterek, “Tüm elektrikli araçlara ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas olduğu bir piyasanın hukuki alt yapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalışıyoruz” dedi.

Makro stratejilerin tartışılıp sektöre yön vermeyi hedefleyen ICCI 2021 Konferansı, Türkiye’nin en kapsamlı enerji platformu ICCI ve Türkiye Kojenerasyon Derneği tarafından dijital olarak gerçekleştirildi. Konferansta konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, en önemli durumun iş birliklerini kısa vadeli, bugünden yarına ya da sadece ulusal düzeyde düşünmemek gerektiği olduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz ay içerisinde kurumumuzda önce Özbekistan Enerji Bakan Yardımcısı’nı, ardından Somali Enerji Bakanı’nı ağırladık. Yaptığımız görüşmelerde sadece kurumum adına değil ülkem adına büyük gurur duydum. Çünkü kendileri bizi ziyaret etmek istediler geldiler. Enerjide son 20 yılda geldiğimiz noktanın onlar için çok değerli bir örnek olduğunu, kendi piyasalarının gelişimi için bizden öğrenecekleri çok şey olduğunu söyleyerek destek istediler” diye konuştu.

Yılmaz, 1 Haziran’da vadeli elektrik piyasasını açtıklarını belirterek, “Cuma günü de inşallah vadeli gaz piyasamızın açılışına şahitlik edeceğiz. Bunlar medyada belki hak ettiği ilgiyi yeteri kadar görmese de sektörümüz için tarihi nitelikte adımlar” dedi.

“Tüm elektrikli araçlara hizmet vermenin alt yapısını kurmak için çalışıyoruz”

EPDK Başkanı Yılmaz, Türkiye’nin Otomobili’nin 2022 yılı sonunda üretim bandından inmesinin hedeflendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Otomobili’nin yollara çıkmasıyla birlikte ülkemizde hem sanayi hem bilgi teknolojileri hem de elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme gireceğiz. Bu yeni dönemde elektrik piyasasında daha esnek bir dağıtım sistemi ve sistem işletimi yaklaşımı esas olacak. Halen üzerinde çalıştığımız düzenleyici çerçevenin oluşturulmasında temel düsturumuz, elektrik araç filosunun gelişmesine imkan veren bir anlayışın hakim kılınmasıdır. Daha esnek, rekabetçi, bir nevi evrensel hizmet yükümlülüğü olarak tanımlanabilecek bir anlayışla tüm elektrikli araçlara ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas olduğu bir piyasanın hukuki alt yapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalışıyoruz.”

Yılmaz, Türkiye potansiyelinin ve enerjisinin çok yüksek olduğunu belirterek, bütün dünya için zorlu geçen pandemi sürecini dayanışma içinde tamamlayıp pandemi sonrası elbirliği ile sektörü çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını aktardı.