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EPDK Başkanı Yılmaz: “Küresel iklim değişikliği tartışmaları kuvveden fiile çıkmış artık sıradan insanların gündemine girmiştir”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektöründeki çalkantıların sürekli olduğunu belirterek, “Bugünü dünden ayıran önemli bir fark da küresel iklim değişikliğidir. Küresel iklim değişikliği tartışmaları kuvveden fiile çıkmış artık sıradan insanların gündemine girmiştir” dedi.

Ekonomi 09.11.2021, 14:31 09.11.2021, 14:43
EPDK Başkanı Yılmaz: “Küresel iklim değişikliği tartışmaları kuvveden fiile çıkmış artık sıradan insanların gündemine girmiştir”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektöründeki çalkantıların sürekli olduğunu belirterek, “Bugünü dünden ayıran önemli bir fark da küresel iklim değişikliğidir. Küresel iklim değişikliği tartışmaları kuvveden fiile çıkmış artık sıradan insanların gündemine girmiştir” dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK Yeni Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Adıyaman- Bingöl- Balıkesir Enerji Santralleri Açılış Törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de konuşmacı olarak katıldığı programda konuşan Yılmaz, son günlerde dünyanın hemen her köşesinde, enerji piyasalarındaki, enerji ekosistemindeki gelişmelerin, tartışmaların ve kararların kamuoylarının öncelikli günden maddeleri arasında olduğunu dile getirerek, “Küresel enerji piyasaları zorlu sınamalarla karşı karşıya. Ancak enerji sektörü için bunun yeni bir durum olduğunu söyleyemeyiz” dedi.

“Küresel iklim değişikliği tartışmaları kuvveden fiile çıkmış artık sıradan insanların gündemine girmiştir”

Enerji sektöründeki sınamaların ve çalkantıların sürekli olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Çalkantı olarak nitelenen, değişimin ve dönüşümün neden olduğu etkilerdir. Bugünün dünden farkı ise, değişim ve dönüşüm sürecinin hızı, kapsamı ve boyutudur. Hiç olmadığı kadar ticarileşmiş olan enerjinin nüfuz alanının genişliği, elektrifikasyon ihtiyacının çokluğudur. Karşı karşıya kalınan meydan okumaların derinliği ve bunlara hızla cevap verme gerekliliğidir. Bugünü dünden ayıran önemli bir fark da küresel iklim değişikliğidir. Küresel iklim değişikliği tartışmaları kuvveden fiile çıkmış artık sıradan insanların gündemine girmiştir.”

Alınan kararların ve piyasalardaki gelişmelerin, fosil yakıtlara daha uzun yıllar ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirterek, “Son aylarda fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar da bu ihtiyacı net bir şekilde ortaya koyuyor” diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Hiçbir piyasanın başıboş olmadığı” sözünü EPDK olarak ilke edindiklerini ifade eden Yılmaz, “Bu sözün haklılığının işareti olan bu tür tepkiler ve değerlendirmelerin söylediği bize göre şudur, ‘Asıl olan çatışmacı değil uzlaşmacı bir ekosistem, yıkıcı değil yapıcı rekabet düzeni, katı değil esnek bir yönetim anlayışının hakim kılınmasıdır” dedi.

“Unutulmamalıdır ki krizler yönetilebildiği ölçüde fırsatları da barındırır”

Bilginin baş döndürücü bir hızla bireylere ulaştığı bir çağın içinde olunduğunun altını çizen Yılmaz, şunları söyledi:

“Bu çağda doğru bilgiden daha çok yanlış ve yanıltıcı bilginin ‘gerçeklik’ adı altında dolaşıma sokulduğu hepimizin malumu. Ama asıl gerçeklik yapılan yatırımlardır. Verimliliktir. Her açıdan sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Kesintisiz mal ve hizmet sunabilme imkan ve kabiliyetidir. Ve nihayetinde gerçeklik, katlanılan maliyet, ödenen bedeldir. Elbette bazen sıkıntılar yaşayabiliriz. Stresler artabilir. Önemli olan esnekliği yitirmemek ve aktif tutum alabilmektir. Unutulmamalıdır ki krizler yönetilebildiği ölçüde fırsatları da barındırır.”

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