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Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne’de yakalandı.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. Bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlarımızın akaryakı
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. Bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlarımızın akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama hiçbir mevzuat engeli yoktur. İkmal süreçleri vakit kaybı olmaksızın sürdürülmekte, ihtiyaçlar ivedilikle karşılanmaktadır."
Ekonomi 06.02.2023, 19:05
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. Bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlarımızın akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama hiçbir mevzuat engeli yoktur. İkmal süreçleri vakit kaybı olmaksızın sürdürülmekte, ihtiyaçlar ivedilikle karşılanmaktadır."