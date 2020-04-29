Enginarda kazanan aracı oldu; tarlada 1, pazarda 5 lira

Karaciğer dostu enginar, bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle üreticisini memnun etmedi. Aydın’da tarlada 1 lira olan enginar, İzmir’de 2.5, İstanbul’da ise 5 liraya kadar alıcı buluyor.

Geçtiğimiz yıl ağır kış koşulları sonucu ortaya çıkan yüzde 50 rekolte düşüşüne rağmen yüksek fiyatlar sayesinde emeğinin karşılığını alan enginar üreticisi, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. 5 bin dönümlük ekili alanla Bursa’dan sonra en büyük 2’nci üretim merkezi olan Aydın’da, tane 2.50 liradan sezona başlayan enginar üreticileri, salgın tedbirleri kapsamında yaşanan düşüşlerle birlikte 1 liraya gerileyen fiyatla sezondan umduğunu bulamadı. İzmir’de 2.5, İstanbul’da ise 5 liraya kadar pazarda alıcı bulan enginar en çok aracıları memnun ederken; üretici ise yaptığı masrafı karşılamanın derdine düştü.

Geçtiğimiz yıl bereketli bir sezon geçirdikleri enginarda bu yıl tek amaçlarının yaptıkları masrafı kurtarabilmek olduğuna belirten Gölhisarlı enginar üreticisi Adnan Yalçın, “Bu yıl enginar fiyatlarının açılışı tanesi 2.50 TL’den oldu. Ardından çok hızlı düşüşler yaşadık. 2.50 liradan başladığı zaman zaten tarlada mal yoktu. 10 dönüm araziyi gezdiğin zaman çıkan mal 200-300 tane en fazla 500 tane idi. Ani düşüşlerden sonra birden 2 liraya, sonra 1.70’e, şuanda ise 1 liraya mal kesiyoruz. Covid-19 salgınından dolayı Aydınlı satıcı başta İzmir olmak üzere çevre pazarlara giremedi. Oradan geçecek olanlar 1-2 hafta gelemediği için malda şişkinlik oldu. Durum böyle olunca aracı fiyatları düşürdü ama duyduğumuz kadarıyla pazarlarda fiyat düşüşü yok. 4 -5 tanesi 10 liraya satılıyor fakat bizde halen 1 lira" dedi.

İzmir’de 2.5, İstanbul’da tane 5 lira

Alınan önlemler nedeniyle mal arzında yaşanan sıkıntıdan dolayı fiyat farklılıkları oluştuğuna dikkat çeken Yalçın, “Dün İstanbul’dan bir arkadaşımla görüştüm. ‘5 tane enginara 25 lira para verdim’ diyor. Bizim tarlada ürünümüz 1 lira, İstanbul’daki esnaf bunu 5 liraya satıyor. Bu yıl bu işten aracılar kazandı. Biz bir liraya satamazken, adam 5 tanesini 5 liraya satıyor. Şu anda sadece İzmir’e götüren aracılar bile yüzde 100’ün üzerinde kazanıyor. Biz 1 liraya satıyoruz onlar 4 -5 tane 10 liraya satıyorlar. Bu yıl ettiğimiz masrafı alabilirsek sevineceğiz. Geçen yıllarda güzeldi. Geçen yıl emeğimizin karşılığını aldık ama bu yıl alamadık" diye konuştu.

Rekolte sıkıntısı yok

Bölgedeki enginar rekoltesinin ortalamalar civarında olduğuna işaret eden Yalçın, şöyle konuştu:

“Rekolte bu yıl normal. İlk başta oluşan soğukla birlikte ürün ciddi anlamda bir darbe aldı. Erkenci ürün yetiştirenlerin baya bir zararı oluştu. Zarar gören ürünleri kesip attıktan sonra yeni ürünler oluştu. Buna rağmen rekoltede çok büyük bir sıkıntı yok.”