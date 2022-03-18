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Engin Aksoy ‘2022 Türkiye SKA Öncüsü’ seçildi

UN Global Compact üyesi şirketlerden, hayata geçirdikleri yenilikçi uygulamalarla küresel sorunların çözümüne katkı sunan çalışanların başvuruları jüri tarafından değerlendirildi. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, üretim maliyetlerinde yüzde 50’ye kadar tasarruf sağlayan Dijital Tarım Çözümü ile ‘2022 Türkiye SKA Öncüsü’ seçildi.

Ekonomi 18.03.2022, 10:09
Engin Aksoy ‘2022 Türkiye SKA Öncüsü’ seçildi

UN Global Compact üyesi şirketlerden, hayata geçirdikleri yenilikçi uygulamalarla küresel sorunların çözümüne katkı sunan çalışanların başvuruları jüri tarafından değerlendirildi. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, üretim maliyetlerinde yüzde 50’ye kadar tasarruf sağlayan Dijital Tarım Çözümü ile ‘2022 Türkiye SKA Öncüsü’ seçildi.

UN Global Compact, dünya genelinde her yıl Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmak için dönüşümü harekete geçiren SKA Öncülerini (SDG Pioneers) belirliyor. Global Compact Türkiye de bu yıl, üye şirketler arasında SKA’lara katkı sunan projelere öncülük eden her kademeden çalışan arasından Türkiye SKA Öncüsü’nü seçti. Üretim ve kalitede en az yüzde 25’lik artış gerçekleştiren, üretim maliyetlerde ise yüzde 50’ye kadar tasarruf sağlayan Dijital Tarım Çözümü ile ‘2022 Türkiye SKA Öncüsü’ Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy oldu.

Tüm küresel başvurular arasından belirlenecek “2022 SKA Öncüleri” haziran ayında New York’ta düzenlenecek UN Global Compact Liderler Zirvesi’nde açıklanacak. Aksoy, bu seçimlerde Türkiye’yi temsil edecek.

Dijital Tarım İstasyonları ile ekonomiye 57 milyon TL’lik katkı

Vodafone’un Dijital Tarım Çözümü, sensör ve modüller aracılığıyla havadan ve topraktan alınan verileri analiz ederek tarımsal işletmeler için verimlilik odaklı öneriler sunuyor. Böylece, üretim ve kalitede en az yüzde 25’lik artış gerçekleştirilebiliyor, üretim maliyetlerinde ise yüzde 50’ye kadar tasarruf sağlanabiliyor. Bu çözümü Türkiye İş Bankası’nın tarım kredisiyle birlikte sunarak müşterilerine finansman desteği de sağlayan Vodafone, böylece hem teknolojiyi hem de finansmanı aynı anda temin edebilecekleri entegre bir dijital çözüm öneriyor.

Dijital Tarım İstasyonların kapsadığı alanlarda 12 bin 700 üreticiye hizmet verilerek toplam 57 milyon TL ekonomik katkı gerçekleştirildi. Bu rakamın 23 milyon TL’si Dijital Tarım İstasyonunun sağladığı anlık uyarılar ile gübreleme, ilaçlama ve sulamanın doğru zamanda yapılmasının oluşturduğu maliyet azalışından, 34 milyon TL’si ise toprak, hava ve zararlılarla ilgili Dijital Tarım İstasyonu sensörlerinden alınan verilerin düzenli analiz edilip hastalık ve mahsul kaybına karşı önceden aksiyon alınmasının oluşurduğu rekolte artışından geldi.

“SKA Öncüleri yaşanılabilir bir dünya oluşturulmasına katkı sunuyor”

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü “İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi başlıklar daha iyi bir dünya için insanlığın önünde aşılması gereken en önemli sorunlar arasında yer alıyor. UN Global Compact ise bu doğrultuda açıkladığı 10 İlke ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için iş dünyasına rehberlik ediyor. Şirketlerin SKA’lar yolunda somut, iddialı ve gerçekçi hedefler belirleyerek ilerlemesi için gerekli kaynakları sunuyor; etkinlik ve programlar düzenliyor. Bununla birlikte biliyoruz ki daha iyi bir dünya için tüm dünyaya örnek olabilecek çalışmalara ihtiyacımız var. Her yıl belirlediğimiz SKA Öncüleri de örnek projeleri ile yaşanılabilir bir dünya oluşturulmasına katkı sunuyor. Hayata geçirdikleri projelerle iş dünyasına ilham veren Engin Aksoy’u ve Vodafone Türkiye’yi gönülden kutluyorum” diye konuştu.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise şunları söyledi:

“Günümüzde yalnızca hizmet üreten ve sunan şirketler değil, aynı zamanda ortak değerler üreten ve paylaşan şirketler rekabet avantajı elde ediyor. Vodafone olarak, sürdürülebilir iş stratejimizi amaç odaklı yaklaşımımızla tanımlıyoruz. Ana iş alanımız olan teknolojiyi kullanarak sosyoekonomik gelişmeyi destekleyen, herkesi kucaklayan ve dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu çabalarımızın Global Compact Türkiye gibi son derece değer verdiğimiz bir platform tarafından takdir görmesinden onur duydum. Beni ‘2022 Türkiye SKA Öncüsü’ olarak seçen tüm üye ve paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

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