Engelli hibe desteği başvuruları devam ediyor

Kendi işini kurmak isteyen engelliler için 65 bin TL’ye varan hibe desteği başvuruları başladı. Engellilere yönelik Hibe Destek Projesi birinci dönem başvuruları 16 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.

Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecek. Kuruluş işlemleri desteği, işyeri kuruluşu için yapılan resmî işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin lira. İşletme gideri desteği, sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım gibi en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplam en fazla 15 bin lira. Demirbaş desteği, sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45 bin lira.

Başvurular ilk defa e-devlet üzerinden yapılacak olup başvuru sürecinin yer aldığı, ’Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu’ ile başvurunun yapılmasına dair konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için hazırlanan ’Başvuru Rehberi’ Türkiye İş Kurumu internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) duyurular kısmında yayınlandı. Engellilere yönelik hibe destek projesi birinci dönem başvuruları 16 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.