Enflasyonun iki yüzü var; biri kötü, diğeri de iyi...

TÜİK verilerine göre aylık fiyat artışı Temmuz'da yüzde 2,37 oldu. Çekirdek enflasyon göstergesi ise yüzde 61,69'a yükseldi.

Üretici fiyatlarında yükseliş ivmesi de Temmuz'da hız kesmedi. Üretici fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 144,61 arttı. Üretici fiyatlarında aylık artış ise yüzde 5,17 olarak kaydedildi.

Verilerin ardından enflasyonla politika faizi arasındaki makas bir miktar daha açıldı. Söz konusu makas 65,6 puanla rekor seviyeye yükseldi.

En hızlı artış ulaştırma grubunda

Enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Temmuz'da yıllık bazda en hızlı artış yaşayan ana harcama grubu yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu. Ulaştırma grubunu yüzde 94,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 88,35 ile ev eşyası takip etti.

Aylık bazda bakıldığında en yüksek artış yüzde 6,98 ile sağlık, yüzde 6,85 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 4,50 ile eğlence ve kültür grubunda yaşandı.

G-20 ülkelerinde enflasyon liderliği

G-20 ülkeleri arasında Türkiye'nin enflasyondaki açık ara liderliği de devam etti. G-20 ülkeleri içinde Temmuz ya da en son açıklanan verilere göre Türkiye ilk sırada yer alırken, Türkiye'yi Arjantin izledi.

1965'e uzanan veri setinin en uzun yükseliş serisi

Yıllık enflasyonda yükseliş serisi Temmuz ayında 14. aya ulaştı. Böylelikle 1965 yılına kadar uzanan veri setine göre enflasyonda en uzun yükseliş serisine erişildi.

Bundan önce en uzun yükseliş serisi 11 ay ile 1977-1978 döneminde yaşanmıştı.

Beklenti yüzde 81 seviyesindeydi

Temmuz ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 2,28, en yüksek beklenti yüzde 5,15 olmuştu.

TÜİK verilerine göre Haziran'da yıllık tüketici enflasyonu yüzde 78,62'ye yükselmiş, aylık artış yüzde 4,95 olmuştu. Üretici fiyat endeksi aylık yüzde 6,77, yıllık yüzde 138,31 artmıştı.

Öncü göstergelerde artış ivmesi devam etti

Enflasyon açısından öncü gösterge olarak kabul edilen fiyat endekslerinde de yükseliş ivmesi Temmuz'da devam etmişti.

İTO'nun yayımladığı perakende fiyat endeksi Temmuz'da yıllık bazda yüzde 99,11 artış gösterdi. Böylelikle bu endekste yıllık değişim Şubat 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Aylık değişim ise yüzde 4,09 olarak kaydedildi.

Benzer şekilde Türk-İş'in Ankara gıda enflasyonu göstergesi de yükselmeye devam etti.

Konfederasyonun araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 7,01 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 128,44 olarak hesaplandı. Yedi aylık değişim oranı ise yüzde 66,90 oranında oldu.