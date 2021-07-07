‘Enflasyon bizi korkutuyor’

Türkiye Patronlar Platformu (TPP) ve Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, iş dünyası olarak ekonomide canlanma beklediklerini fakat enflasyonun korkuttuğunu söyledi.

‘Rekor kıracağız’

Kontrol altına alınamazsa dünyada enflasyonun olmadığı bir dönemde enflasyon rekoru kırarak dünya birinciliğine doğru gidildiğini belirten Ömer Faruk Başaran, yaz ayları olmasına rağmen enflasyonun yüksek çıktığına işaret etti. Başaran, “Enflasyonun yüksek olması ekonomide tehlike çanlarının çalmaya başladığını gösterir” dedi.

Birinci günden ekonomi olmalı

Enflasyonun ekonomi politikasında, para politikasında, maliye politikasında, finans sektörüne ilişkin politikalarda hatalar, yanlışlıklar demek olduğuna dikkat çeken Başaran, “Enflasyon aynı zamanda düşük verimlilik de demektir. Bu bozukluklar sadece enflasyonu yükseltmiyor, yapısal işsizliğe ve daha düşük kişi başına gelir düzeyine de neden oluyor. Gelir dağılımını bozuyor. Kısacası, enflasyonu kontrol altına almak önemli. Ekonomiyi iyi yönetmek önemli. Biz ASİAD olarak her zaman söylüyoruz, bir kez daha söyleyeceğiz: Birinci gündemimiz ekonomi, ekonomi, ekonomi olmalıdır” diye konuştu.