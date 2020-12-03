

ENFLASYONDA YUKARI YÖNLÜ EĞİLİM BEKLENİYOR

TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00’da açıklayacak. Kasım ayları için ortalama enflasyon %0,75 seviyesinde bulunurken geçen yılın aynı ayında %0,38 oranında artış yaşanmıştı. Ortalama piyasa beklentisi ise geride bıraktığımız ayda enflasyonun %1 oranında artış göstereceği yönünde. Baz etkisinin de aleyhte olduğu ayda beklentilere paralel bir rakam oluşması durumunda 12 aylık enflasyon %11,89’dan %12,60’a yükselecek.

Hatırlatmak gerekirse TCMB’nin yılsonu tahmini ise %12,1 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla Kasım ayı itibariyle enflasyonun TCMB’nin yılsonu tahminini geride bırakma riski yüksek görünüyor. 24 Aralık’taki PPK toplantısından önce TL’nin sergileyeceği performansın yanında enflasyonun ortaya koyacağı tablonun alınacak kararlarda belirleyici olacağını düşünürsek bugünkü verinin beklentilerle ne derece örtüşeceğinin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul direnç noktalarında zorlanıyor. Önceki günü 1325 puanın üzerinde kapattıktan sonra yurtdışı piyasalardaki durgunluğa karşın son iki işlem gününde kısa vadeli grafiklerde oluşan TOBO formasyonunun işaret ettiği gibi yukarı yönlü hareket eden BIST-100 endeksi formasyonun işaret ettiği 1340 puan sınırına kadar yükseldikten sonra dünkü bültenimizde de dikkat çektiğimiz gibi kâr satışlarına maruz kaldı. Hızlı yükselişlerin ardından endeksin düzeltmeler yaparak yoluna devam etmesinin çok daha sağlıklı bir tablo ortaya koyduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda geri çekilmeler 1300 puanın üzerinde karşılandıkça görünümde anlamlı bir bozulma görmeyi beklemiyoruz.

EUR/USD kazanımlarını ileri taşıyor. ABD’de teşvik paketi beklentilerinin dün Demokratların destek veren açıklamaları ile yeniden alevlenmesi dolar üzerinde baskı oluştururken faizlerdeki yükselişe karşın doların destek bulmakta zorlandığını görüyoruz. Buna ek olarak aşıların kullanıma hazır hale gelmesi ve ilk onayın İngiltere’den gelmesi risk iştahını canlı tutuyor. Tüm bu koşullar paritede yukarı yönlü eğilimin önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz 1,2165 seviyesine doğru devam etmesini sağlıyor. Mevcut görünümde herhangi bir farklılık görmüyor ve kısa vadede daha yüksek seviyelere kapının açık olduğunu düşünüyoruz.

TL’de bant hareketi geçerliliğini koruyor. Net bir yöne doğru hareket etmekten ziyade 7,80-7,90 bandındaki hareketini sürdüren USD/TL yeni güne de bu aralıkta başlıyor. 91 seviyesinin altında seyreden dolar endeksinin (DXY) güç kazanmakta zorlanması ise diğer gelişmekte olan ülke para birimleri açısından olduğu gibi TL açısından da rahatlatıcı bir unsur olarak kabul edilebilir. Bugün küresel görünümün yanında enflasyon rakamının ortaya koyacağı tablonun TL’nin performansında söz sahibi olmasını bekliyoruz. Öyle ki TCMB’nin enflasyona sık sık vurgu yaptığını düşünürsek beklentilerden sapma derecesine bağlı olmakla birlikte TÜFE’nin kurda volatilite yarattığını görebiliriz.





Ons altın güç topluyor. Gerekli onayı alıp almayacağı şimdilik belli olmasa da ABD’de mali teşvik için 908 milyar dolarlık yeni bir önerinin yapılması ve Demokratlardan gelen destekleyici açıklamalar değerli metallerin aradığı desteği bulmasını sağladı. Bu kapsamda altının ons fiyatının 1835 doların da üzerini test etmeye başladığını görüyoruz. Ancak aşıların uygulanmaya başlaması ile birlikte değerli metallerin daha fazla güç kazanmakta zorlanabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Teknik açıdan bakıldığında ise 1825 ve 1850 dolar seviyelerini önemli noktalar olarak görmeye devam ediyoruz. Göstergeler iyileşiyor olsa da büyük resmin iyileşmesi için 1850 doların aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu aynı zamanda bu bölgeye kadar önemli bir direncin olmadığı anlamına da geliyor.

