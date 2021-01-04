“PİYASANIN ROTASI”

Enflasyon’da Gıda Şoku Devam Ediyor…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 85,141,303 – tedaviye pozitif cevap veren 55,625,749 – ölü sayısı 1,843,480 kişiye ulaşmıştır.

Piyasalar 2021 yılına pozitif giriş yaparken, Dolar endeksi 2018 Nisan ayından beri en düşük seviyeyi test etmiştir. Ana hikâye olan zayıf $ – güçlü € temasında değişiklik olmazken bu durum Fed’in genişleyici para politikasının sürmesinden kaynaklanmaktadır. ECB hafif tonlama ile € seviyesinden rahatsız olduğunu belli etse de yapabileceği çok fazla bir şey bulunmamaktadır.

Trump’ın Ocak sonunda resmi olarak görevi bırakana kadar zayıf $ teması şaşırtıcı olmayacakken, Biden ile $ temasında ne olacağını göreceğiz. Biden bu politikayı sürdürmeye karar verecek olur ise yeni bir hikâyeyi piyasaya vermek zorunda kalacaktır.

Borsa endekslerinden aşı iyimserliği ve en kötüsünün şimdilik geride kaldığı algısı pozitif katalist olurken, Trump’ın İran çılgınlığı ihtimalini düşük tutmaktadır.

Türkiye tarafında Aralık ayı enflasyon verileri açıklanırken, aylık 1,25% – yıllık 14,60% artış göstermiştir. Enflasyon sepetinde gıda şoku etkisi sürerken, gıda tarafında artış aylık %2,53 artış göstermiştir.

Piyasa Aralık 2020 ve 2021 yılı ilk çeyrek döneminden gıda şokları özelinde yüksek enflasyona adapte olduğu ve TCMB‘nin buna bağlı önden yüklemeli faiz artışları ile negatif tepki vermemektedir. Piyasa 2021 yılı ilk çeyrek enflasyon gerçekleşmeleri ve buna bağlı TCMB’nin faiz artış sürecinden ne kadar önde olacağını takip edecektir.

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3650 seviyesi üzerinde 3767 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3650 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,9232 seviyesinde bulunurken, %1 seviyesine doğru momentumunu sürdürmektedir. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $1900 seviyesi üzerinde $1931 seviyesinde bulunmaktadır. EURUSD paritesi 1,2292 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,3770 seviyesi ile 7,50 seviyesi altında fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 300.031 seviyesi ile 400 seviyesi altında hareket devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu) zayıflık devam etmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (28 Aralık – 4 Ocak) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %0,88 değer kazancı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (28 Aralık – 4 Ocak) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %3,11 değer kazancı – Gümüş %3,96 değer kazancı göstermektedir.