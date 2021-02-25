Enflasyonda artış beklentisi sürüyor!

Ekonomistlerin Şubat ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 0,75 artış olacağı yönünde gerçekleşti.

Foreks'in 18 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Şubat ayı ortalama tahmin yüzde 0,83 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 15,45 ortalama ise yüzde 15,53 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 1,80 ve yüzde 0,50 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 16,50 ve yüzde 15,10 oldu.

Ocak ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 1,53 artış beklenirken, yüzde 1,68 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon %14,97 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ankette, 2021 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 11,30 olurken, ortalama tahmin yüzde 11,32, maksimum ve minimum beklentiler yüzde 14,00 ve yüzde 10,00 olarak gerçekleşti. Ocak ayı anketinde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 11,40 olarak gerçekleşmişti.

Şubat ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak.

7 banka/aracı kurumun katıldığı dolar/TL kuru anketinde, 2021 sonu için medyan tahmin 8,1000 olurken, ortalama tahmin 7,9857 oldu.

Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla, 8,15 ve 7,70 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz ay dolar/TL kuru için yılsonu tahmin yine 8,1000 seviyesinde oluşmuştu.