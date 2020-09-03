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Enflasyona rağmen Dolar/TL’de rekor

Tüketici fiyatları Ağustos'ta yıllık % 11.77 arttı. Tüketici fiyatları Ağustos'ta beklentilerin altında gerçekleşerek aylık bazda %0.86 ve yıllık bazda %11.77 arttı.(İnvestaz Yatırım)

Ekonomi 03.09.2020, 16:28
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Enflasyona rağmen Dolar/TL’de rekor

Tüketici fiyatları Ağustos'ta yıllık % 11.77 arttı. Tüketici fiyatları Ağustos'ta beklentilerin altında gerçekleşerek aylık bazda %0.86 ve yıllık bazda %11.77 arttı.

·         Ağustos ayı enflasyonu beklentilerden iyi açıklanmasına rağmen Dolar/TL yukarı hareketine devam etti. Çarşamba günü 7.3872'den kapatan Dolar/TL kuru, bugün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,4397’yi gördü.

·         Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler" dedi.

·         Fransa 100 milyar euro büyüklüğünde teşvik paketi açıkladı. Teşvik paketi Kovid-19’a karşı acil durum harcaması statüsünden çıkmayı, yatırım azlığı ve iş yaratma gibi uzun dönemli problemleri gidermeyi hedefliyor.

·         Avrupa'da toparlanma hız kaybediyor. İspanya ve İtalya'da ekonomik aktiviteye ilişkin göstergeler eşik seviyenin altında kalırken, Almanya ve Fransa genişleme bölgesindeki seyrini sürdürdü.

·         AB'de perakende satışlar Temmuz’da düştü. Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında bir önceki aya göre %0,8'lik düşüş gösterdi.

 

BİST 100:

Endeks güne 1085,88 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1078,94 seviyesini gören BİST 100 endeksinin şu saatlerde 1081,44 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1078,73 seviyesinde bulunuyor.

Destek: 1078,73 - 1073,54 - 1067,26

Direnç: 1090,2 - 1096,48 - 1101,67

USDTRY:

Şu saatlerde 7,4337 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,3860 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,4397 ve en düşük 7,3734 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,4065 seviyesinde.

Destek: 7,3619 - 7,3381 - 7,3174

Direnç: 7,4065 - 7,4272 - 7,4510

EURTRY:

Şu saatlerde 8,8040 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,7448 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 8,8059 ve en düşük 8,7168 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,7887 seviyesinde.

Destek: 8,7284 - 8,6994 - 8,6681

Direnç: 8,7887 - 8,8199 - 8,8489

EURUSD:

Güne 1,1852 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1835 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1858 ve en düşük 1,1789 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1809 seviyesinde.

Destek: 1,1809 - 1,1762 - 1,1702

Direnç: 1,1917 - 1,1977 - 1,2024

XAUUSD:

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1942 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1951 en düşük 1927 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1934 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1926 seviyelerinde.

Destek: 1926 - 1909 - 1886

Direnç: 1967 - 1990 - 2007

BRENT:

Haftanın dördüncü işlem gününe 44,596 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 44,71 en düşük 43,69 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 43,94 seviyesinde hareket eden emtiada %1,25 azalış gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 43,83 seviyesinde.

Destek: 43,83 - 43,16 - 41,99

Direnç: 45,66 - 46,83 - 47,5

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