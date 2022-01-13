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Enflasyona inat fiyat artırmadı, öğrencileri 10 liraya doyuruyor

Burhaniye ilçesinde, çok sayıda ihtiyaç sahibini ücretsiz doyuran lokanta işletmecisi Adem Teslim, enflasyona inat fiyat artırmadı. Öğrencilere 10 liraya köfte, tantuni ve tost servisi yapan Teslim, artan gıda fiyatlarının indirilmesini istedi.

Ekonomi 13.01.2022, 12:16
Enflasyona inat fiyat artırmadı, öğrencileri 10 liraya doyuruyor

Burhaniye ilçesinde, çok sayıda ihtiyaç sahibini ücretsiz doyuran lokanta işletmecisi Adem Teslim, enflasyona inat fiyat artırmadı. Öğrencilere 10 liraya köfte, tantuni ve tost servisi yapan Teslim, artan gıda fiyatlarının indirilmesini istedi.

Burhaniye’de Saip Hoca Bulvarında lokanta işleten 58 yaşındaki Adem Teslim, çok sayıda ihtiyaç sahibini ücretsiz doyururken, dükkânının camına yazdığı “Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersin. Öğrenciler, özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde siz de bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edin. Bizden yana helaldir” sözleri takdir gördü. Okullara yakın olan işletme her gün öğrencilerle dolup taşarken, Adem Teslim de enflasyona inat fiyatlarını değiştirmedi. Öğrencileri 10 liraya doyurmaya devam ediyor.

Fiyatların ucuz olduğunu anlatan Emirhan Şentürk, “Ucuz olduğu için burayı tercih ediyoruz. Hem de içindeki malzemeleri bol olduğu için tercih ediyoruz. Fiyatları da öğrenciye çok uygun” dedi.

Buğlem Demir de, “Fiyatları çok ucuz. 10 lira her şey burada” diye konuştu.

Gıda fiyatlarının yüksekliğinden yakınan işletmeci Adem Teslim de, ”Bazı stokçular, bunlara gıda teröristi mi dersiniz, ne isterseniz deyin. Bunlar dolar ve avronun bu kadar düşeceğini tahmin edemeden zamları yaptılar. Şimdi dolar düşünce zamlar aynı yerinde kaldı. Bu sektörde en çok sıkıntı çeken biz lokantacı esnafı, çok sıkıntı yaşadık. Bizim 17 liradan aldığımız tavuk 50 lira oldu. 15 liraya aldığımız ayran 35 lira oldu. 50 liraya aldığımız kaşar 100 lira oldu. Şimdi biz bunu vatandaşa yansıtamıyoruz. Genellikle bizim burası öğrenciye hitap eden bir yer. Zaten öğrencinin alım gücü yok. Biz zam yapamıyoruz. Ama onlar zamlarını biraz indirsinler. Bak avro düştü. Dolar düştü. Biz nasıl o kadar zam olmasına rağmen mücadele edip, elimizi taşın alnına koyuyorsak, biraz da toptancılar, büyük firmalar ellerini taşın altına koysun. Fazla para kazanmasınlar. Az kazansınlar. Biz 10 liraya köfte veriyoruz. 10 liraya tantuni veriyoruz. 10 liraya tost veriyoruz. Biz küçük esnaf olmamıza rağmen bu kadar fedakârlık yapıyorsak, lütfen onlar da biraz fedakârlık yapsınlar” dedi.

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