Enflasyona endeksli mevduat mı geliyor?

Dolar ve euronun hızlı yükselişinin önüne geçmek için uygulamaya sokulan "Dövize Endeksli TL Mevduatı" uygulamasından sonra, enflasyona karşı koruma sağlayacak yeni finansal ürünler geliyor.

Nikkei Asia'nın haberine göre Türkiye, enflasyonun yol açacağı kayıplara karşı koruma sağlayacak bir dizi lira tabanlı finansal ürün çıkarmayı değerlendiriyor.

Nikkei'ye konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, hükümetin ülkeyi cari işlemler fazlası verme yoluna sokacak bir dizi yeni finansal ürün üzerinde çalışmakta olduğunu ifade etti. “Bunun, kur korumalı lira mevduat ürünü ile rekabet eden yeni bir banka mevduat ürünü olacağını düşünmüyorum" diye konuşan Aşan'ın doğrudan ifade etmeden tahvil ihracını işaret ettiğini savundu.

Kur korumalı mevduat uygulamasına yatırımcıların ilgisinden memnun olduklarını da anlatan Aşan, "Kişisel olarak bu yeni mevduat enstrümanları ile dövize endeksli lira hesaplarına bir ayda 150 milyar lira toplanmasını, aynı dönemde ek 5 milyar dolarında standart döviz hesaplarından liraya döndürülmesini bekliyorum" diye konuştu.