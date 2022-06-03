Enflasyon verileri açıklandı, piyasalar fırladı!

İşte enflasyon verileri sonrası piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,47 TL seviyesinden başlayan, Dolar 16,49 TL'den, 17,75 TL seviyesinden başlayan, Euro 17,76 TL'den, 20,76 TL seviyesinden başlayan, Sterlin ise 20,75 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,4710 lira, avronun satış fiyatı ise 17,6450 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.867 Dolar'dan, Gram altın 989 TL'den, Çeyrek altın 1.591 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.547 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,85 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 465 dolar, Ethereum ise bin 820 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.