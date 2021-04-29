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Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte

Piyasaların yakından izlediği enflasyon raporundan yıl sonu enflasyon tahmininde 2.8 puanlık yukarı yönlü revize kararı çıktı. Kavcıoğlu'nun sunumu ve piyasa mesajları öncesinde 8,20 civarındaki dolar/TL, 8,13 seviyelerine doğru çekildikten sonra 8,16-8,17 düzeyinde dengelendi. Euro/TL ise 9,95-9,96 düzeyinden 9,90'ın altına indi.

Ekonomi 29.04.2021, 15:59
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Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan "Enflasyon Raporu" piyasalar tarafından yakından takip edildi. Raporda yıl sonu enflasyon tahmini 2,8 puan yukarı yönlü revize edilerek yüzde 12,2'ye yükseltildi. Enflasyon beklentilerinin piyasa öngörülerine daha da yaklaşması sonrasında döviz kurlarında aşağı yönlü hareketler yaşandı. 

Enflasyon tahminindeki revizeye ek olarak Kavcıoğlu'nun sıkı duruşun süreceğine yönelik mesajlarını tekrarlaması da Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında sınırlı da olsa değerlenmesini sağladı.  

Enflasyon raporu öncesinde 8,20 civarında değerlenen dolar/TL, Kavcıoğlu'nun mesajlarıyla birlikte 8,13'e kadar geriledikten sonra 8,16-8,17 düzeyinde dengelendi. Euro/TL ise 9,95-9,96 düzeyinden 9,90'ın altına çekildi.

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