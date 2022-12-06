Enflasyon sonrası memur ve emeklinin zam oranı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu beklenen Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 olarak gerçekleşirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı. TÜİK'in Kasım ayı enflasyon açıklamasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin de 5 aylık maaş zammı netleşti.

İlk 4 ayda memur ve memur emeklileri için yüzde 11,84, SGK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 zammı cebine koymuştu. Açıklanan Kasım verisine göre 5 aylık oran memur ve memur emeklileri yüzde 15,03 oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 14,03 zammı şimdiden haketti. Ancak en net rakam Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile ortaya çıkacak. Aralık enflasyonu ise 3 Ocak tarihinde belli olacak.

Kasım enflasyon oranı sonrası hesaplama yapıldığında emekli ve memurların 5 aylık zam oranına göre maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞI



Mevcut: 9.109 TL

Zamlı: 10.478 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 6.990 TL

2000 ÖNCESİ SSK EMEKLİSİ MAAŞI



Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.344 TL

2000 SONRASI SSK EMEKLİSİ MAAŞI



Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.313 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.785

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.802

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye çıktı. Ocak 2023 zammı döneminde bu rakamın 5.250 TL olması söz konusu.

Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.