Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altın ne kadar oldu?

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar: Güne 14,73 TL'den başlayan Dolar 14,84 TL'den,

Euro: 15,69 TL'den başlayan Euro 15,74 TL'den,

Sterlin: 18,56 TL'den başlayan Sterlin ise 18,63 TL'den işlem görüyor.

Bayram tatili öncesi cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,86 lira, avronun satış fiyatı ise 15,65 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın: Güne 1.901 dolardan başlayan Ons altın 1.896 dolar'dan

Gram altın: 900 TL'den başlayan Gram altın 903/904 TL,

Çeyrek altın: 1.449 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.454/1.455 TL,

Cumhuriyet altını: 5.963 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 5.983/5.984 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş: Gümüş ise 10,99 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 39 bin 542, Ethereum 2 bin 928 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,9 dolardan işlem görüyor. Dün 108,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 20.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,76 artışla günün en yüksek seviyesi olan 109,97 dolar oldu.