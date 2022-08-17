Enflasyon sakatatı etkilemedi

Geçmişten günümüze sofraların vazgeçilmezi olan sakatat ürünlerinin fiyatı, artan enflasyona rağmen yükselmedi. Hayvanın paça, ciğer, yürek, böbrek, dalak, beyin gibi organlarından oluşan sakatata olan ilgi diğer et ürünlerine kıyasla fiyatı artmadığı için arttı.

“Sakatat Sivas’ta bir gelenektir”

Sivas’ta sakatat ürünleri satış yapan Demirhan Yarış, sakatata olan ilginin arttığını belirterek, “Sakatat tüketimi Sivas’ta baya iyi, diğer şehirlere göre baya önceyiz. Vatandaşlarımız ürünlerden memnun. Sakatat dediğimiz zaman hayvanların bütün iç organları giriyor. Hayvanın paçasından başlar iç organları ciğer, yürek, böbrek, dalak gibi tüm her yerini kullana biliyoruz. Örneğin paçanın kemik gelişimine, ciğerin kansızlığa, beyinin unutkanlığa iyi geldiğini biliyoruz, sakatatın her türlüsü faydalıdır. Hepsini ayrı ayrı paketleyip müşterimize satıyoruz. Sakatat Sivas’ta bir gelenektir normal etle tartışılmayacak bir yanı var. Vatandaşta memnun biz de memnunuz, satışlarımızda gayet yerinde” dedi.

“Biz fiyat artışı yapmıyoruz”

Yarış sakatat fiyatlarının artmadığını ifade edip, “Biz fiyat artışı yapmıyoruz, kendi ürünlerimiz olduğu için fiyatlara zam yapmıyoruz ama piyasa genelinin yüzde 20 altındayız. Müşterimiz çok tercih ettiği için zam yapmakta istemiyoruz. Dana ciğerin kilosu 60 lira, dana yüreğin kilosu 30 lira, böbrek 15 lira, temizlenmiş işkembe 30 lira, temizlenmiş mumbar 35 lira, kirli mumbar 20 liraya satıyoruz” diye konuştu.