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Enflasyon raporu yarın açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunu yarın açıklayacak.
Ekonomi 27.04.2022, 15:07
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-II"nin tanıtımı amacıyla yarın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Merkez'den yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-II’nin tanıtımı amacıyla 28 Nisan 2022 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir. (haberturk)