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'Enflasyon Raporu 2021-II' 29 Nisan'da açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Enflasyon Raporu 2021-II"nin tanıtımı amacıyla 29 Nisan Perşembe günü basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Ekonomi 26.04.2021, 13:10
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'Enflasyon Raporu 2021-II' 29 Nisan'da açıklanıyor

TCMB'den yapılan duyuruya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Saat 10.30'da başlayacak toplantı, bankanın internet sitesinden, resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

"Enflasyon Raporu 2021-I" toplantısında enflasyonun, 2021 sonunda yüzde 7,3 ila yüzde 11,5 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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