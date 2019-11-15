Enflasyon beklentisi geriledi

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,69 iken, bu anket döneminde yüzde 12,18'e geriledi.

Merkez Bankası 'Beklenti Anketi' sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,18 iken, bu anket döneminde yüzde 10,46 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,76 ve yüzde 9,16 olarak gerçekleşti.

Ankette şu sonuçlar ortaya çıktı:

"2019 yılı Kasım ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,13 iken, bu anket döneminde yüzde 0,82 olmuştur. Aralık ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,93 ve yüzde 0,72 olmuştur. 2020 yılı Ocak ayı beklentisi ise yüzde 1,26 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 26,7 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 28,7 olasılıkla yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 15,1 olasılıkla ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,8' inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 32,1'inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 19,6'sının beklentilerinin ise yüzde 11,00 -11,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2019 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,2 olasılıkla yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 22,6 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 31,3 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 15,2 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 20,0'sinin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 36,0'sının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 22,0'sinin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında aralığında olduğu gözlenmektedir.

Faiz Beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,88 iken, bu anket döneminde yüzde 13,56'ya gerilemiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama

Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,86 ve yüzde 13,83 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Kasım ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 12,03, 11,72, 11,42, 11,08, 10,46 ve 9,67 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,02 iken, bu anket döneminde yüzde 11,71'e gerilemiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan

DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 13,78 ve yüzde 11,71 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 14,00, 12,62, 11,96, 11,22 ve 10,01 olarak gerçekleşmiştir.

Döviz Kuru Beklentileri

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,05 TL iken, bu anket döneminde 5,91 TL'ye gerilemiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,41 TL ve 6,32 TL olarak gerçekleşmiştir.

Cari İşlemler Dengesi Beklentileri

2019 yılı cari işlemler dengesi beklentisi, bir önceki anket döneminde -0,9 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 0,6 milyar

ABD Doları olmuştur. 2020 yılı cari işlemler dengesi beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla -12,8 milyar ABD Doları ve -13,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

GSYH Büyüme Beklentileri

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,09 iken, bu anket döneminde yüzde 0,3 olmuştur. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,0 ve yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir."