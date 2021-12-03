ENFLASYON ARAŞTIRMA GRUBU'NA GÖRE GERÇEK ENFLASYON % 58...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon kasım ayında yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 olmuştu.

Enflasyon Araştırma Grubu da (ENAG) Kasım ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon yüzde 9.9 oranında arttı.

Yıllık enflasyon ise ENAG verilerine göre yüzde 58.65 oranında artış gerçekleşti.

ENAG’a göre aylık artışın en fazla yaşandığı grup 21,11 ile ‘eğlence ve kültür’ kalemi oldu. En az aylık artış yüzde 1,38 ile ‘haberleşme’ oldu.

Verilerle ilgili olarak ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ”Faiz düştü, enflasyon arttı. Enflasyon kontrol edilemez bir orana gidiyor” yorumunu yaptı.

Alt-grup aylık enflasyon oranları. Grafik: ENAG

Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı piyasa katılımcıları anketi verilerine göre; ekim ayında 9,22 olan 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi, kasım anketinde 9,98'e yükselmişti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 15,61 olmuş ayrıca, 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 11,76 olarak gerçekleşmişti.