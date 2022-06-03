Enflasyon 24 yılın zirvesinde!

Türkiye'de Mayıs ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 73,50 olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre Mayıs ayında aylık enflasyon ise yüzde 2,98 oldu.

Mayıs ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 56,02 olarak gerçekleşti. Veriler üretici fiyatlarındaki artış ivmesinin de devam ettiğini gösterdi. Buna göre Mayıs ayında üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 132,16 arttı ve rekor düzeye yükseldi. Aylık bazda üretici fiyat endeksindeki artış ise yüzde 8,76 olarak kaydedildi.

Bu verilerin ardından yıllık tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki makas 58,7 puan ile rekor seviyeye yükseldi.

TCMB faizi ile yıllık tüketici enflasyonu arasındaki fark da 59,5 puan ile yeni rekora ulaştı.

Yıllık olarak en yüksek artış ulaştırmada

TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık oldu.

Aylık en yüksek artış alkollü içecekler ve tütün grubunda

Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla Mayıs ayında aylık bazda en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,41 ile eğitim, yüzde 1,49 ile haberleşme ve yüzde 1,61 ile sağlık oldu.

Türkiye enflasyonda Arjantin'i geride bıraktı

Verilerin ardından Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinde açık ara en yüksek enflasyona sahip ülke oldu.

Türkiye'nin ardından ikinci sırada uzun süre ekonomik kriz ile mücadele eden Arjantin geldi.

Üretici fiyatlarında en yüksek artış elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede

Üretici fiyatlarına bakıldığında yıllık en yüksek artış elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede görüldü. Bu grupta yüzde 360,30 artış yaşanırken, ham petrol ve doğal gaz yüzde 250,13, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 246,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (bloomberght)