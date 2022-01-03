Enflasyon 19 yılın zirvesine yükseldi!

Tüketici fiyatları, 2021 aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 arttı. Kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldi. Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89'a tırmandı. Yıllık enflasyon yüzde 36,08 ile son 19 yılın zirvesine yükseldi.

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması, emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi rakamları da belirlemesi açısından büyük önem arz ediyordu.

Enflasyon rakamları memur ve emeklinin maaşını nasıl etkileyecek?

Trthaber.com'da yer alan habere göre bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak.

Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.