EnerjiSA Üretim, Komşuköy iş birliğiyle agrivoltaik tarıma başlıyor

Yatırımlarının tamamını sürdürülebilirlik stratejisi ve yaşama saygı duyarak daha güzel bir gelecek için üretme misyonuyla gerçekleştiren Enerjisa Üretim, Komşuköy iş birliği ile tarımda yenilenebilir enerji kullanımına öncülük edecek uygulamayla bir ilke imza atıyor. Türkiye’nin en yüksek yenilenebilir enerji kurulu gücüne sahip elektrik üretim şirketi olan Enerjisa Üretim, güneş enerjisiyle elektrik üretimi ve tarımın birlikte gerçekleşebildiği agrovoltaik projesini, İstanbul Komşuköy’de hayata geçiriyor.

Dünya nüfusuyla birlikte milyarlarca insanın beslenme, temiz gıda ve enerji ihtiyacı hızla artıyor. Birleşmiş Milletler, küresel nüfusunun önümüzdeki 30 yıl içinde yaklaşık 2 milyar artacağı, çok sayıda ülkenin acil gıda yardımına ihtiyaç duyabileceği öngörüsünde bulunuyor. Dünya nüfusunun hızlı artışı tarım arazilerinin verimli kullanımını ve temiz enerji üretimini kritik bir noktaya taşırken, gıda ve enerji ihtiyacına yönelik sürdürülebilir çözüm arayışları devam ediyor. Bu çözümler arasında yer alan, dünyada ilk kez 1982 yılında Goetzberger and Zastrow tarafından ortaya atılan ve kurak alanların tarıma elverişli hale getirmesiyle literatüre giren “agrivoltaik” fikri, tarımı ve güneş enerjisini bir araya getirerek dünyaya umut oluyor.

Tüm faaliyet alanlarında sürdürülebilirliği öncelik olarak gören ve 2022’de Global Compact Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atan Enerjisa Üretim, temiz enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanımına dönük çalışmalarına yeni bir halka ekleyerek Komşuköy’deki ilk uygulamayla tarımda güneş enerjisi kullanımının öncülüğünü yapmayı hedefliyor.

Yaban mersini de yetişecek ıspanak da

Enerjisa Üretim ve Komşuköy iş birliği ile İstanbul Komşuköy’de hayata geçirilen agrivoltaik sistem, tarımda Türkiye’de bir yeniliğe öncülük edecek. 20 kW’lık bir güçte ve 24 kWh’lık bir depolama kapasitesine sahip olan tesis, işletme ihtiyacı gözetilerek, bağlı olan cihazların tüm enerji ihtiyacını karşılayacak. Agrivoltaik sistemle, Komşuköy’de gölge toleransı yüksek olan yaban mersini gibi çok yıllık ve ıspanak, lahanagiller gibi tek yıllık bitkiler yetiştirilecek. Proje ilk aşamada üretilen elektrik Komşuköy’ün aydınlatma gibi iç ihtiyacına yönelik olarak çalışacak. İlerleyen aşamada ise yeni yönetmeliklerle bu sistemlere uygunluk verilmesi durumunda şebeke ile bağlantı sağlanması planlanıyor.

“Tarımsal faaliyetlerin yürüdüğü yerde örnek projeleri hayata geçirmek istiyoruz”

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, “İlk olarak burada Komşuköy’ün kendi sahasında hayata geçirdiğimiz bir proje, tarımsal faaliyet ile güneş santrali bütünleşmiş vaziyette ve birbirine destek oluyor. Buradaki arazinin altında tarımsal faaliyet devam ediyor, sebze tarımcılığı yapılıyor. Üzerine güneş santrali yerleşmiş şekilde. Güneş santrali buranın hem enerji ihtiyacını karşılıyor aynı zamanda alttaki tarımsal faaliyeti destekleyecek ve daha verimli hale getirecek şekilde gölgelemeyi, toprağın neminin muhafaza edilmesinin destekleyecek vaziyette konumlanmış durumda. Bu projenin ilk adımıydı, projenin ikinci aşaması EnerjiSA üretimin santrallerinin olduğu alanlarda devam edecek. Bulunduğumuz bütün ekosistemde tarımsal faaliyetlerin yürüdüğü yerde örnek projeleri hayata geçirmek istiyoruz” dedi.