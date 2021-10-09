Enerjisa Enerji’den Paris İklim Anlaşması’na ilişkin açıklama

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı Enerjisa Enerji, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasını onaylamasından dolayı memnuniyet duyduğunu açıkladı. Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Türkiye’nin global iklim değişikliği konusunda hassasiyet göstererek Paris İklim Anlaşmasını onaylayarak yürürlüğe sokmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Elektrik dağıtım ve satış sektörünün lider oyuncularından biri olan Enerjisa Enerji, Paris İklim Anlaşması’nın TBMM Genel Kurulu tarafından 6 Ekim tarihinde onaylanmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Ekim ayında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı olan, Ocak 2020’de ise ilk kez Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu alarak BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne giren enerji şirketi, yol haritasını sürdürülebilirlik stratejisi üzerinde kurgulamaya devam ediyor. Türkiye’nin bu anlamda aldığı tüm kararların, özellikle yeşil mutabakat ve sera gazı salınımlarını azaltmayı hedefleyerek küresel ısınmayı 1.5 derecede sabitlemeyi hedefleyen Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasının, Türkiye’nin karbonsuz bir gelecek için hedeflerine ulaşması konusunda önemli adımlar olduğuna inanan enerji şirketi, bu alanda kurgulayacağı projeler ve yatırımlarla yeşil bir gelecek konusunda desteklerini sürdürmeye devam edecek.

“Küresel ısınma karşısındaki taahhütlere desteğimiz tam”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Hem dünyanın hem de ülkemizin geleceğine direkt pozitif etki taşıyan bu anlaşmanın Meclisimiz tarafından onaylanması haberini aldığımda hem şahsım hem de şirketim adına büyük memnuniyet duydum. Biz bu yola uzun süre önce dünyadaki enerji ve sürdürülebilirlik trendlerini takip ederek girmiş ve Türkiye dinamiklerine göre yol haritamızı belirleyen ve ilerlemeye devam eden bir şirketiz. Sürdürülebilirlik anlayışını pusulamız olarak konumlayarak ana iş kollarının yanı sıra geçtiğimiz sene Müşteri Çözümleri şirketimiz ile doğa dostu ve teknolojiyi odağına alan yenilenebilir enerji uygulamalarımızı “İşimin Enerjisi” çatısı altında toplayarak tanıtımını gerçekleştirdik. Ülkemizin enerji sektörünün öncülerinden olarak, Paris İklim Anlaşması’nın küresel ısınmayı ve sera gazı salınımını azaltma hedeflerine ulaşma konusunda en çok ihtiyacı olan bu yaklaşımla operasyonlarımıza ve yatırımlarımıza devam edeceğimizi, hem ülkemiz hem de dünyamız için daha yaşanılabilir bir gelecek bırakma adına taşın altına elimizi koymaktan geri kalmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Paris İklim Anlaşması’nın imzalanmasının bizim gibi bu konuyu yol haritası olarak belirlemiş şirketler için son derece cesaretlendirici ve çarpan etkisine sahip bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Bu gelişmenin ülkemize ve tüm dünyaya çok faydalı bir geri dönüş sağlayacağına gönülden inanıyor, ülkemizin düşük karbonlu gelecek hedeflerine ulaşma yolunda en büyük destekçilerinden olacağımız için şimdiden gurur duyuyoruz” dedi.

“Düşük karbonlu bir gelecek için başlayan yarışın içinde olmanın tam zamanı”

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu, Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, ‘‘Şirket olarak karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik gerek doğa dostu ve teknolojik uygulamalarımız gerek enerji verimliliği ile ilgili farkındalık çalışmalarımız ile pek çok alanda Paris İklim Anlaşmasının hedefleri ile örtüşen projelere imza atarken, bu konuda da sektörün yön göstericisi olan bir şirketiz. Ülkemizin bu anlaşmayı onaylayarak benimsemesi, sürdürülebilir bir dünya için çabalayan herkesi teşvik eden ve umutlandıran bir gelişmedir. Dünya’da şuan düşük karbonlu bir gelecek için yarış söz konusu ve Türkiye olarak bizim bu yarışın dışında kalmamız düşünülemezdi. Bu yarışın içinde olmanın tam zamanı. Şirket olarak biz bu anlayışa paralel şekilde ve görev bilinciyle işimizi yaparken, ülkemizin de bu konuya verdiği değeri benimsediği bu küresel anlaşma ile perçinlemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz’’ şeklinde konuştu.