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Enerjisa Enerji ve Teknosa LED aydınlatma dönüşümünü başlattı

İşimin Enerjisi çatısı altında verimlilik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artıran çözümler geliştiren Enerjisa Enerji ile Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, enerji verimli aydınlatma dönüşümünü başlatıyor.

Ekonomi 22.11.2021, 11:43
Enerjisa Enerji ve Teknosa LED aydınlatma dönüşümünü başlattı

İşimin Enerjisi çatısı altında verimlilik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artıran çözümler geliştiren Enerjisa Enerji ile Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, enerji verimli aydınlatma dönüşümünü başlatıyor.

Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinden Enerjisa Enerji ile Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, çevreye saygılı bir yaklaşımla önemli bir iş birliğine imza attı. Enerji şirketinin LED dönüşüm uygulaması, teknoloji perakendeciliği yapan markanın mağazalarında hayata geçiriliyor.

İş birliği kapsamında ilk olarak İstanbul Canpark AVM’deki Teknosa mağazasında LED dönüşüm uygulaması devreye alındı. 2022 yılında, teknoloji perakendeciliği yapan markanın 20 mağazasında 2 bin 500 adet armatürün LED dönüşümünün tamamlanması hedefleniyor. Uygulama ile enerji tasarrufunun yanı sıra ortamın aydınlık düzeyi ile hem çalışanların hem de müşterilerin konforu artırılıyor.

“Yenilikçi ve çevre odaklı projelerle ülkemizin geleceğine katkı sağlamayı öncelik edindik”

Hayata geçirilen projenin oldukça değerli olduğuna değinen Enerjisa Enerji A.Ş. CEO’su Murat Pınar, “İşimin Enerjisi çatısı altında yenilikçi ürünlerle hayata geçirdiğimiz tüm projelerde enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber edindik. Bu görüşle hareket ederek daha yeşil bir dünya için ülkemizin ve enerji sektörünün geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunu yaparken müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi de dizayn ediyor ve geliştiriyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin yatırım maliyetini hafifleterek, enerji verimliliği yatırımlarından da tasarruf etmelerine olanak sağlıyoruz. Teknosa ile başlattığımız ve 5 yıllık süreçte daha da yaygınlaştırmayı planladığımız LED aydınlatma dönüşümü ile söz konusunu markanın enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İşimin Enerjisi kapsamında sunulan çözümlerimiz sanayi, kamu ve iştirakleri, turizm ve sağlık sektörleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyor ve en önemlisi sorumlu tüketimle daha yeşil bir dünya hayal ediyoruz” dedi.

“Müşteri deneyimini sürekli iyileştirirken, çevre duyarlılığını odağımıza alıyoruz”

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin de sürdürülebilirlik konusunda Sabancı Topluluğu’nun öncü ve örnek olma misyonuna uygun olarak sektörde öncü adımlar attıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Yaptığımız işin ekonomiye değer katması, topluma, paydaşlarımıza fayda sunması ve çevreye duyarlı olması ana kriterlerimiz. Türkiye’nin en yaygın mağaza ağına sahip teknoloji perakende şirketiyiz. 2020 yılında mağazalarımızda otomasyona geçerek, çevre dostu aydınlatma çözümlerini tercih ederek, 2300’den fazla hanenin yıllık tüketimi kadar enerji tasarrufu sağlamaya başlamıştık. Enerjisa Enerji ile hayata geçirdiğimiz iş birliği sayesinde enerji verimliliği ve tasarrufu konusundaki hedeflerimizi büyütüyoruz. Sürdürülebilirlik alanında attığımız adımları müşteri deneyiminin de önemli bir parçası olarak görüyoruz. Dijital kanallarımızla birlikte, Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarımızda müşteri deneyimini sürekli iyileştirirken, çevre duyarlılığını odağımıza alıyoruz. Mağazalarımızda hayata geçirilen LED dönüşümü ile enerji tasarrufunun yanı sıra müşterilerimize daha aydınlık bir alışveriş ortamı sağlamış olacağız. Önümüzdeki dönemde ekosistemimizi ve tüketicilerimizi sürece katarak sürdürülebilirlik adımlarımızı güçlendireceğiz. Enerji şirketi ile iş birliğimiz de uzun soluklu şekilde çeşitlenerek devam edecek.”

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