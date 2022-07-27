Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, EUROGIA Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

EUROGIA topluluğunun başkanlığını Temmuz 2018’den bu yana yürüten Murat Pınar, toplantıyla eşzamanlı gerçekleştirilen proje pazarı etkinliğinde açılış konuşması gerçekleştirdi.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, Portekiz’in Braga kentinde 26-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenen EUROGIA 2030 Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Avrupa Birliği tarafından yeni teknoloji ve projelerin geliştirilmesi için oluşturulan EUREKA çatısı altında enerji alanındaki Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren EUROGIA topluluğunun başkanlığını Temmuz 2018’den bu yana yürüten Pınar, toplantıyla eşzamanlı gerçekleştirilen proje pazarı etkinliğinde açılış konuşması gerçekleştirdi.

Pınar, yeni dönemde küresel ekonomide oluşan belirsizliklere değindiği konuşmasında küresel boyuttaki sorunların çözümünde yine küresel düzeyde iş birliğinin zorunlu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yeni dönemin koşullarını İngilizce dört farklı kelimenin baş harflerinden oluşan BANI kavramıyla açıklayan Pınar, bu kavramları, “Kırılgan (Brittle), Kaygılı (Anxious), Doğrusal olmayan (Non-lineer) ve Anlaşılmaz (Incomprehensible)” olarak sıraladı.

Öte yandan Pınar konuşmasında Mevlana Celaleddin-i Rumi’ye atıfta bulunarak, “Dünle beraber gitti cancağızım, Ne kadar söz varsa düne ait, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım” ifadelerini kullandı.